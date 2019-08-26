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"التايمز" تسخر من اتفاق تجارى أمريكى بريطانى بعد البريكست

الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:01 م
"التايمز" تسخر من اتفاق تجارى أمريكى بريطانى بعد البريكست كاريكاتير التايمز
كتبت: إنجى مجدى

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سخرت صحيفة التايمز البريطانية من تعليقات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بشأن عقد اتفاق تجارى كبير جدا مع المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الاوروبى، العملية التى تعرف بالبريكست، قائلا إنها "سوف تتخلص من مرساة معلقة فى كاحلها".

 

ونشرت الصحيفة كاريكاتير على الصفحة الرئيسية لموقعها الإلكترونى، الأثنين، لترامب ممسكا بسلسلة المرساة، المطبوع عليها ألوان العلم الأمريكى، ويلفها حول رقبة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، ويقول "المملكة المتحدة لن يكون لديها مرساه معلقة فى كاحلها بعد"، بينما يقف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل فى الخلفية يشاهدا ما يحدث.

كاريكاتير التايمز بشأن الاتفاق التجارى بين واشنطن ولندن بعد البريكست
كاريكاتير التايمز بشأن الاتفاق التجارى بين واشنطن ولندن بعد البريكست

 

ويهدف كاريكاتير الصحيفة، المعارضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، للسخرية من مصير المملكة المتحدة بعد الخروج وكذلك السخرية من أى اتفاقات تجارية جديدة مع ترامب باعتبارها ستكون خانقة بالتأكيد وليس لمصحة البلاد.

 

جاءت تصريحات ترامب أثناء اجتماع على الإفطار مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون على هامش قمة السبع التى تنعقد فى بياريتز فى فرنسا. وقال جونسون إن الولايات المتحدة لابد أن تفتح أسواقها أمام بريطانيا حال توقيع اتفاق تجاري بين الجانبين بعد البريكست.


البريكست

ترامب

بريطانيا

جونسون

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