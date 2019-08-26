سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:09 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

وعلاج أورام الأطفال..

"التأمين الصحى الشامل" يوفر مراكز متميزة لإجراء الجراحات الدقيقية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:00 ص
"التأمين الصحى الشامل" يوفر مراكز متميزة لإجراء الجراحات الدقيقية التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توفر منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، مراكز متميزة لإجراء جراحات دقيقية فى محافظة بورسعيد، فضلا عن وجود مراكز أخرى لتشخيص وعلاج أورام الأطفال، وهذه المراكز بها أحدث تجهيزات طبية تعد الأحدث على مستوى العالم.

يشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، انطلقت فى محافظة بورسعيد أول يوليو الماضى، ومستمرة فى التشغيل التجريبى حتى أول سبتمبر وتوفر  المنظومة العلاج للمرضى، وفقا لأعلى مقاييس الجودة فى 22 وحدة صحية و7 مستشفيات كبرى، والدولة توفر الموارد المالية الكاملة للمنظومة لتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين.


التأمين الصحى الشامل

منظومة التأمين الصحى

مراكز دقيقة

أورام الأطفال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن

الأحد، 25 أغسطس 2019 09:00 ص

التأمين الصحى الشامل × 55 يوما.. الحكومة ضخت استثمارات بـ 8 مليار جنيه لتوفير الرعاية الصحية لـ 920 ألف مواطن.. إجراء 3123 عملية جراحية بالمجان.. وتسجيل 375245 مواطن.. وفتح 104 ألف و600 ملف عائلى إلكترونى

السبت، 24 أغسطس 2019 06:15 م

منظومة التأمين الصحى: النظام الجديد يوفر تغطية صحية للأسرة وليس الفرد

السبت، 24 أغسطس 2019 01:37 ص

5 محافظات مبشرة بتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة 2020.. مدير المشروع: بدء تطوير 45 مستشفى و434 وحدة لتشغيل النظام.. 3 ملايين مواطن يستفيدون منها يوليو المقبل.. حملات التوعية سلاح لاستقطاب المواطنين للتسجيل

الخميس، 22 أغسطس 2019 02:18 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الرئيس السيسى يشارك بالصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع الكبار

الرئيس السيسى يشارك بالصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع الكبار

الانتهاء من تصوير فيلم Breaking Bad والشبكات تتنافس لشراء حقوقه

الانتهاء من تصوير فيلم Breaking Bad والشبكات تتنافس لشراء حقوقه

ارتفاع عدد ضحايا السيول فى السودان إلى 62 شخصا

ارتفاع عدد ضحايا السيول فى السودان إلى 62 شخصا

فيديو جراف.. ما هى أهداف قمة السبع G7 المنعقدة فى فرنسا؟

فيديو جراف.. ما هى أهداف قمة السبع G7 المنعقدة فى فرنسا؟

اليوم السابع: السيسى يحدد خارطة طريق التنمية فى أفريقيا والدول النامية

اليوم السابع: السيسى يحدد خارطة طريق التنمية فى أفريقيا والدول النامية

تمثال ليلى مراد بمطروح يثير الجدل.. رواد السوشيال الميديا يتساءلون: مين دى؟.. منفذ العمل: مطابق لملامح الفنانة والصور خادعة.. و"التنسيق الحضارى" يطالب برفع التمثال لعدم موافقته شروط وضع التماثيل بالميادين العام

تمثال ليلى مراد بمطروح يثير الجدل.. رواد السوشيال الميديا يتساءلون: مين دى؟.. منفذ العمل: مطابق لملامح الفنانة والصور خادعة.. و"التنسيق الحضارى" يطالب برفع التمثال لعدم موافقته شروط وضع التماثيل بالميادين العام

"ألسن عين شمس" تفتتح قسما للغة البرتغالية بداية من العام الدراسى الجديد

"ألسن عين شمس" تفتتح قسما للغة البرتغالية بداية من العام الدراسى الجديد

حكومة بريطانيا تفرض تدابير أمنية مشددة على المطارات

حكومة بريطانيا تفرض تدابير أمنية مشددة على المطارات

السيسى يلتقى ميركل ويعرب عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية

السيسى يلتقى ميركل ويعرب عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية

موجز 6.. مد المرحلة الأولى للكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر

موجز 6.. مد المرحلة الأولى للكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر

إجراء أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف

إجراء أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة