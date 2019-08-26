"التأمين الصحى الشامل" يوفر مراكز متميزة لإجراء الجراحات الدقيقية

كتب وليد عبد السلام

توفر منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، مراكز متميزة لإجراء جراحات دقيقية فى محافظة بورسعيد، فضلا عن وجود مراكز أخرى لتشخيص وعلاج أورام الأطفال، وهذه المراكز بها أحدث تجهيزات طبية تعد الأحدث على مستوى العالم.

يشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، انطلقت فى محافظة بورسعيد أول يوليو الماضى، ومستمرة فى التشغيل التجريبى حتى أول سبتمبر وتوفر المنظومة العلاج للمرضى، وفقا لأعلى مقاييس الجودة فى 22 وحدة صحية و7 مستشفيات كبرى، والدولة توفر الموارد المالية الكاملة للمنظومة لتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين.