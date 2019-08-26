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البيان السعودى الإماراتى.. مجلس التعاون الخليجى يشيد بالاتفاق حول اليمن

الإثنين، 26 أغسطس 2019 04:04 م
البيان السعودى الإماراتى.. مجلس التعاون الخليجى يشيد بالاتفاق حول اليمن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى عبد اللطيف الزيانى
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أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى عبد اللطيف الزيانى ، اليوم الإثنين بالبيان السعودى - الإماراتى بشأن التطورات فى اليمن.
ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، عن الزياني ، تأكيده ضرورة تضافر الجهود اليمنية للتصدي للانقلاب الحوثي ، والتنظيمات الإرهابية المتطرفة
وأعرب عن أمله في أن تتجاوب جميع الأطراف اليمنية مع دعوة السعودية لعقد حوار في "جدة " لمعالجة تداعيات الأحداث الأخيرة.
يذكر أن السعودية والإمارات حثا - في بيان لهما اليوم - كل الأطراف في جنوب اليمن إلى التعاون مع لجنة مشتركة بين البلدين لتحقيق "فك الاشتباك " ، في إطار المجهود العسكري لقوات التحالف، داعيا إلى سرعة الانخراط في حوار "جدة " الذي دعت إليه ( الرياض ) لعلاج أسباب وتداعيات الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات اليمنية الجنوبية.
وأكد البلدان حرصهما وسعيهما الكامل للمحافظة على الدولة اليمنية ، ومصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي ، وللتصدي لانقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ، والتنظيمات الإرهابية الأخرى.
وكان المتحدث باسم قوات التحالف العربي، تركي المالكي، قد أعلن - في وقت سابق - عن تشكيل لجنة سعودية - إماراتية ، لتثبيت وقف إطلاق النار في محافظتي "شبوة " و"أبين " جنوب اليمن.


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السعودية

مجلس التعاون الخليجى

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