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البيئة تبدأ رسميا تطبيق التصاريح وزيادة رسوم محميات سيناء والبحر الأحمر

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:03 ص
البيئة تبدأ رسميا تطبيق التصاريح وزيادة رسوم محميات سيناء والبحر الأحمر محمية طبيعية
كتبت آية دعبس

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نشرت الجريدة الرسمية، فى العدد 189 الصادر بتاريخ الاثنين 25 أغسطس الجارى، عدداً من القرارات الإدارية التى أصدرتها وزارة البيئة لتنظيم لإدارة المحميات الطبيعية، وأبرزها تطبيق نظام التصاريح البيئية للأنشطة الاقتصادية التى تمارس داخل نطاق المحميات الطبيعية، وتعتمد على تنظيم استخدام الموارد الطبيعية لتلك المحميات، مثل: شواطئها الخلابة والرياضات المائية المتنوعة، بالإضافة إلى تعميم منظومة رسوم الزيارة بالمحميات الطبيعية التى تشهد رحلات مكثفة وزيارات لأعداد كبيرة، وتم اتخاذ تلك القرارات تنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء وبالتنسيق مع المحافظات المعنية.

وتضمن قرار وزارة البيئة، رقم 204 لسنة 2019، تحصيل رسوم على الزيارات اليومية، تبدأ من شروق الشمس إلى المساء، بواقع 5 دولارات للفرد الأجنبى، ويعفى الأطفال دون السابعة، ورسم دخول السيارة الصغيرة حمولة 5 أفراد بصحبة أجنبى 5 دولارات، والسيارة الكبيرة 10 دولارات بصحبة الأجانب، ومضاعفة الرسوم فى المساء، بالإضافة لتحديد رسم زيارة المواطن المصرى بقيمة 25 جنيها، ويعفى الأطفال أقل من 7 سنوات، ورسم دخول السيارة الصغيرة للمصريين 25 جنيهًا والكبيرة 50 جنيهاً.

ومن المقرر أن يبدأ قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة تحصيل الرسوم الجديدة لدخول أو ممارسة أى أنشطة داخل محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء، بجانب فرض رسوم على يخوت الغوص، تبدأ من 10 وتصل إلى 60 دولاراً لليخوت التى يبلغ طولها أكثر من 30 متراً.

 


وزارة البيئة

المحميات الطبيعية

رسوم المحميات

زيادة رسوم المحميات

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