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البريد السعودى ينفذ أول تجربة لنقل أمتعة الحجاج من جدة إلى المدينة بنجاح

الإثنين، 26 أغسطس 2019 09:07 م
البريد السعودى ينفذ أول تجربة لنقل أمتعة الحجاج من جدة إلى المدينة بنجاح شعار هيئة البريد السعودي
كتب مصطفى عنبر

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نفذ البريد السعودي بنجاح، أول تجربة لنقل أمتعة الحجاج من جدة إلى المدينة المنورة ضمن خدمة نقل أمتعة ركاب قطار الحرمين السريع، التي تأتي في إطار برنامج النقل متعدد الوسائط، إحدى مبادرات منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتم إنجاز الخدمة في زمن قياسي منذ لحظة تسلم البريد للحقائب في مقر محطة القطار في جدة من أصحابها حتى وصولها إلى المدينة المنورة.

وكان رئيس مؤسسة البريد السعودي، المهندس آنف بن أحمد أبا نمى، قد وقف على استعدادات البريد في محطة قطار محافظة جدة خلال موسم الحج، يرافقه مستشار الرئيس للشئون اللوجستية الدكتور سليمان الجديعي، وأمين مركز أعمال الحج فريد القحطاني.

ويتناغم مشروع نقل أمتعة ركاب قطار الحرمين مع مجموعة من الحلول اللوجستية، منها مبادرة حج بلا حقيبة التي تهدف إلى توفير خدمة نقل متعدد الوسائط للحجاج وضيوف الرحمن، وتقليل الازدحام المروري، وتقليل انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، وبالتالي، تقليل التلوث في الأماكن المقدسة، وتقليل التكاليف على الحاج والمعتمر، وسرعة الدوران، وتقليل الاختناقات وتحسين تجربة العملاء.

 

 


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