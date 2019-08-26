البترول: الإعداد للبدء في حفر بئرين جديدين بحقلى آتول والقطامية

كتبت - مروة الغول

استمراراً لجهود قطاع البترول لدعم إنتاج مصر من الغاز الطبيعى يجرى حالياً الإعداد للبدء في حفر بئرين جديدين بحقلى غاز آتول والقطامية بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية بدلتا النيل بالبحر المتوسط بإجمالى استثمارات 280 مليون دولار تمهيداً لوضعهما على خريطة الإنتاج العام المقبل الأمر الذى سيسهم في تحقيق زيادة جديدة فى انتاج حقل آتول تقدر بنحو 100 مليون قدم مكعب غاز يومياً وكذلك بدء الإنتاج لأول مرة من حقل القطامية بمعدل 60 مليون قدم مكعب غاز يومياً .

وأوضحت نتائج أعمال الشركة الفرعونية للبترول لعام 2018/2019 والتي قدمها المهندس حسن عبادى رئيس الشركة إلى وزارة البترول والثروة المعدنية أنه سيتم الانتهاء من حفر البئر الرابع بحقل آتول ووضعها على خريطة الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2020 حيث ينتج الحقل حالياً من ثلاثة آبار بمعدلات تبلغ نحو 300 مليون قدم مكعب غاز يومياً و 9 آلاف برميل متكثفات، بينما يدخل حقل القطامية على خريطة الإنتاج لأول مرة خلال الربع الثانى من عام 2020 .

وبلغ حجم الإنتاج اليومى من حقول الغاز الطبيعى التابعة للشركة الفرعونية للبترول بمنطقة البحر المتوسط نحو 525 مليون قدم مكعب غاز و 10 آلاف برميل متكثفات وذلك خلال العام المالى 2018/2019، وهو مايعكس نجاح جهود تحسين معدلات الإنتاج والذى تجاوز الخطة الموضوعة، وأسفرت الجهود عن تخفيض تكلفة الإنتاج من الحقول البحرية إلى أقل المعدلات في هذا المجال فضلاً عن مواجهة وخفض ظاهرة التناقص الطبيعى لإنتاجية الحقول إلى أقل قيمة .

وتم انجاز 18 مليون ساعة عمل آمنة في حقول ومواقع انتاج الغاز التابعة للشركة الفرعونية بالبحر المتوسط بما يعكس التطبيق الناجح لمعايير وقواعد الأمن والسلامة المهنية .