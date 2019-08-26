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الاحتلال الإسرائيلى يشرع بهدم مطعم ومنزل ببيت لحم جنوب الضفة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:33 ص
الاحتلال الإسرائيلى يشرع بهدم مطعم ومنزل ببيت لحم جنوب الضفة قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، بهدم مطعم ومنزل فى منطقة المخرور شمال غرب بيت جالا فى محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فى بيت لحم حسن بريجية - فى تصريح اليوم - بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية تمركزت على مدخل المخرور، للشروع بهدم مطعم ومنزل يعودان للمواطن رمزى قيسية .
وكانت قوات الاحتلال قد سلمت "قيسية" قبل أسبوع اخطارا بهدم المطعم والمنزل، ومنذ ذلك الوقت يعيش السكان معاناة وحياة صعبة للغاية، كما تعرض المطعم للهدم مرتين في السابق؛ بحجة عدم الترخيص .


قوات الاحتلال الإسرائيلى

الضفة الغربية

بيت جالا

محافظة بيت لحم

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