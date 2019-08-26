الإمارات.. رأس السنة الهجرية يؤجل بدء العام الدراسي الجديد يوماً واحداً

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

أجلت وزارة التربية والتعليم الإماراتية بدء العام الدراى الجديد يوما واحدا، وأعلنت أن الثاني من سبتمبر المقبل بدء انطلاق العام الدراسي الجديد وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.

وبحسب الصحيفة ينطلق العام الدارسى الجديد فى الإمارات بمبادرة «مرحبا مدرستي» بشعار جديد هو «كفو»، موضحةً أن الشعار يحمل رسالة شكر وتقدير للمجتمع المدرسي، من المعلمين والإداريين والطلبة وأولياء الأمور على مستوى الدولة.

وكان من المقرر بدء العام الدراسي فى الإمارات (2020/2019) في الأول من سبتمبر المقبل، حسب التقويم المدرسي المعتمد، إلا أن الوزارة أجلّت بدء الدراسة لليوم التالي (الثاني من سبتمبر المقبل)، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وتستهدف الوزارة من شعار «كفو» شحذ همم الميدان التربوي، وتعزيز الإيجابية في منظومة المدرسة الإماراتية، وتحقيق السعادة في المجتمع المدرسي، بما يكرس لبداية مثلى للعام الدراسي الجديد، بجانب إيصال رسالة شكر وتقدير لكل العاملين في الميدان التربوي الذين يبدعون ويخلصون عملاً وفكراً وإبداعاً وإنتاجاً بما ينعكس في المحصلة النهائية على تقدم مستوى التعليم وتحسين مخرجاته.

وأشارت الوزارة الإماراتية إلى أن مبادرة «مرحباً مدرستي» توفر عدداً كبيراً من البرامج والأنشطة التعليمية والترفيهية والمجتمعية الاثرائية الهادفة والمؤثرة والتي سيتم تنفيذها في المدارس كافة، فضلاً عن مسابقات ستنفذ عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة.