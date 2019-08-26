الإمارات تعلن تفاصيل قوائم الترشح الأولية لعضوية "الوطنى الاتحادى"

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أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات الإماراتية اليوم /الإثنين/ التفاصيل الخاصة بأعداد القائمة الأولية لمرشحى المجلس الوطنى الاتحادى على جميع إمارات الدولة، والتى شهدت إقبالاً كبيراً من الراغبين خلال فترة فتح باب الترشح والتى امتدت من 18 - 22 أغسطس 2019.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية في تقرير لها أن القائمة الأولية اشتملت على 499 مرشحاً، حيث بلغ عدد المرشحين في إمارة أبوظبي 135 مرشحاً، وفي إمارة دبي 90 مرشحاً، وفي إمارة الشارقة 114 مرشحاً، كما بلغ عددهم في إمارة عجمان 26 مرشحاً، وإمارة رأس الخيمة 61 مرشحاً، وإمارة أم القيوين 20 مرشحاً، وإمارة الفجيرة 53 مرشحاً.

وحظيت هذه الدورة بمشاركة كبيرة من قبل المرشحات من النساء بنسبة تصل إلى 50%، حيث ضمت القائمة الأولية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي 182 سيدة، موزعة على مختلف إمارات الدولة ، وفي إمارة أبوظبي وصل عدد المرشحات من النساء إلى 49 مرشحة، وإمارة دبي إلى 39 مرشحة، وإمارة الشارقة إلى 39 مرشحة، وإمارة رأس الخيمة إلى 22 مرشحة، وإمارة عجمان 5 مرشحات، وإمارة أم القيوين 8 مرشحات، وإمارة الفجيرة 20 مرشحة.

كما بلغ عدد المرشحين الرجال في القائمة الأولية 317 مرشحاً، ففي إمارة أبوظبي وصل عدد المرشحين إلى 86 مرشحاً، وإمارة دبي 51 مرشحاً، وإمارة الشارقة 75 مرشحاً، وإمارة رأس الخيمة 39 مرشحاً، وإمارة عجمان 21 مرشحاً، وإمارة أم القيوين 12 مرشحاً، وإمارة الفجيرة 33 مرشحاً.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد فتحت باب الترشح خلال الفترة من 18 – 22 أغسطس في 9 مراكز في جميع إمارات الدولة عبر لجان الإمارات، وقدم أعضاء الهيئات الانتخابية ممن يرغبون بالترشح لعضوية المجلس طلباتهم إلى لجنة الإمارة والتي قامت بدورها برفع كافة الطلبات إلى لجنة إدارة الانتخابات، والتي عملت على مراجعة وتدقيق الطلبات، والتأكد من توافر جميع الشروط والمتطلبات الخاصة بعملية الترشح.