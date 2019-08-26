الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع مع قائد القوات البحرية الأمريكية

وكالات الأنباء

إجتمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى ، فى مكتبه بمقر الأمانة العامة فى مدينة الرياض اليوم ، مع قائد القوات البحرية الأمريكية قائد الأسطول الأمريكى الخامس الأدميرال جيمس مالوى .

وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون الدفاعى المشترك بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، والجهود التى تبذلها القوات البحرية الأمريكية لحماية الملاحة البحرية وضمان حرية التجارة الدولية فى منطقة الخليج العربى والبحر الأحمر، وسبل تعزيز التعاون الخليجى الأمريكى فى هذا المجال.

كما تم التطرق إلى المساعى التى تبذلها الولايات المتحدة، لحشد الجهود الإقليمية والدولية لضمان أمن وسلامة إمدادات الطاقة من المنطقة حماية للاقتصاد العالمى.

حضر اللقاء، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق ، وعدد من كبار المسؤولين فى قيادة القوات البحرية الأميركية، وعدد من كبار الضباط فى الشئون العسكرية بالأمانة العامة.