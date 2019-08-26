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الأربعاء.. ورشة للتصنيع الرقمى بالانتاج الحربى بحضور العصار

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:07 ص
الأربعاء.. ورشة للتصنيع الرقمى بالانتاج الحربى بحضور العصار الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى
كتب زكى القاضى

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تعقد وزارة الانتاج الحربى، يوم الاربعاء، ورشة عمل تحت عنوان  "التصنيع الرقمي- تجارب وتحديات" والتى تنظمها لجنة تنمية الصناعات الرقمية برئاسة الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، وذلك فى مسرح قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام.
 
يحضر الورشة رئيس إتحاد الصناعات وعدد من القيادات من ممثلى عدد من الوزارات وعدد من ممثلى الشركات الصناعية الكبرى فى مصر، ويلقى الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى والمهندس محمد زكي السويدي رئيس مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية كلمة بهذه المناسبة.
 
يأتي عقد هذه الورشة فى ضوء الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة للمشروع القومي للتحول إلى المجتمع الرقمي وبناء صناعة رقمية ذات قيمة مضافة مرتفعة، بما يدعم الاقتصاد الوطنى ويسهم فى نمو الناتج المحلى ويعود بالنفع على المواطنين.
 
 
 

الانتاج الحربى

التصنيع الرقمى

العصار

محمد العصار

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