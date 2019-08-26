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اعترافات خادمة: "خططت لسرقة الشقة اللى بشتغل فيها عشان أغير أثاث بيتى"

الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:49 ص
اعترافات خادمة: "خططت لسرقة الشقة اللى بشتغل فيها عشان أغير أثاث بيتى" سرقه_أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال خادمة وصديقها، لاتهامهما بسرقة شقة طبيبة بالتجمع الخامس.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين "سناء.ح"، وصديقها "مراد. ع"، عاطل، اعترفا باتفاقهما سويًا على سرقة محتويات شقة المجنى عليها "نهلة. ز" طبيبة.

وأقرت المتهمة الرئيسية، بأن صديقها هو من حرضها على سرقة محتويات شقة مخدومتها، وأنها تعمل لدى المجنى عليها منذ 4 سنوات، وتسافر معها دائمًا لدولتى الكويت وألمانيا، ومنذ استقرارها بمصر منذ 7 أشهر، تعرفت على المتهم الثانى ومنذ ارتباطها به وهو يلح عليها لسرقة مخدومتها، لكنها كانت ترفض، وفور سفر مخدومتها لزيارة زوجها فى ألمانيا، أقنعها المتهم الثانى بأن المجنى عليها لديها أموال كثيرة وتستطيع شراء أثاث لمنزلها مرة أخرى.

وأضافت المتهمة: "وضعت مخدر لحارس العقار، حتى استغرق فى نومه وحضر المتهم الثانى ومعه 3 أشخاص، وحملوا كل محتويات الشقة من أثاث وأجهزة كهربائية وأغراض شخصية على السيارة، وقمنا بوضعها فى شقة سكنية بالنهضة، تمهيدًا لوضعها فى شقة الزوجية".

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس، من طبيبة تتهم مخدومتها بسرقة محتويات شقتها، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الخامس، من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.


اعترافات خادمة

أثاث بيتى

سرقة شقة

القاهرة الجديدة

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