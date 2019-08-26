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اضبط مخالفة.. انتشار الكلاب الضالة بقرية كفر الجنينة فى المحلة.. صور

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:48 ص
اضبط مخالفة.. انتشار الكلاب الضالة بقرية كفر الجنينة فى المحلة.. صور انتشار الكلاب الضالة بقرية كفر الجنينة فى المحلة
الغربية - عادل ضرة

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تشهد شوارع قرية كفر الجنينة، مركز المحلة الكبرى بالغربية، انتشار الكلاب الضالة بصورة كبيرة، والتى تعرض حياة المواطنين للخطر، خشية عقرهم، حيث انتشرت الكلاب بالطريق الرئيسي بالقرية ومهاجمة المارة والجري وراء السيارات ومهاجمة قائديها بصورة مخيفة، مما دفع المواطنين لإرسال استغاثات للمسئولين بمركز ومدينة المحلة ومحافظ الغربية ومسئولي الطب البيطرى لشن حملة مكبرة للقضاء على الكلاب الضالة بالشوارع الرئيسية.

 

وكانت كاميرا "اليوم السابع" قد رصدت انتشار الكلاب الضالة بالشوارع الرئيسية بقرية كفر الجنينة، مما يعرض المواطنين  لعقر الكلاب الضالة لهم ولأبنائهم بعد تعرض 4 أطفال بجروح متفرقة، بعد أن عقرهم كلب ضال بقرية الدواخلية مركز المحلة، وتم نقلهم لمستشفى المحلة العام لإسعافهم.

 

وطالب الأهالى بسرعة التحرك للتخلص من الكلاب الضالة المنتشرة بالقرية.

 

انتشار الكلاب الضالة بقرية كفر الجنينة فى المحلة (1)
انتشار الكلاب الضالة بقرية كفر الجنينة فى المحلة

 

انتشار الكلاب الضالة بقرية كفر الجنينة فى المحلة (2)
انتشار الكلاب الضالة بقرية كفر الجنينة فى المحلة

 

انتشار الكلاب الضالة بقرية كفر الجنينة فى المحلة (3)
انتشار الكلاب الضالة بقرية كفر الجنينة فى المحلة

 

انتشار الكلاب الضالة بقرية كفر الجنينة فى المحلة (4)
انتشار الكلاب الضالة بقرية كفر الجنينة فى المحلة

 

انتشار الكلاب الضالة بقرية كفر الجنينة فى المحلة (5)
انتشار الكلاب الضالة بقرية كفر الجنينة فى المحلة 

 

انتشار الكلاب الضالة بقرية كفر الجنينة فى المحلة (6)
انتشار الكلاب الضالة بقرية كفر الجنينة فى المحلة

 

انتشار الكلاب الضالة بقرية كفر الجنينة فى المحلة (7)
انتشار الكلاب الضالة بقرية كفر الجنينة فى المحلة

 

انتشار الكلاب الضالة بقرية كفر الجنينة فى المحلة (8)
انتشار الكلاب الضالة بقرية كفر الجنينة فى المحلة 

 

انتشار الكلاب الضالة بقرية كفر الجنينة فى المحلة (9)
انتشار الكلاب الضالة بقرية كفر الجنينة فى المحلة

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الكلاب الضالة

محافظ الغربية

مدينة المحلة

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