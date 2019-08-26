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اضبط مخالفة.. انتشار القمامة بجوار مسجد الشامى بمنطقة أبو راضى بالمحلة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:00 ص
اضبط مخالفة.. انتشار القمامة بجوار مسجد الشامى بمنطقة أبو راضى بالمحلة انتشار القمامة بجوار مسجد الشامى
الغربية – عادل ضرة

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شهدت منطقة أبو راضى التابعة لحى أول المحلة بمحافظة الغربية، انتشار القمامة بشوارع المنطقة وخلف مسجد الشامى، وسط تجاهل المسئولين بالحى لشكاوى المواطنين.

واشتكى سكان المنطقة، من انبعاث الروائح الكريهة من القمامة، واشتعال النار فيها وينتج عنه انتشار الدخان الكثيف الذى يصيب المرضى باختناقات، مستنكرين عن وصول سيارات جهاز النظافة التابعة للحى للمنطقة لرفع القمامة مما يؤدى إلى تراكمها وانتشار الكلاب الضالة.

وطالب الأهالى بتدخل محافظ الغربية، لوضع حل هذه المشكلة التى تؤرقهم منذ فترة وتجاهل المسئولين لهم.

 

 

انتشار القمامة بجوار مسجد الشامى (1)
 
انتشار القمامة بجوار مسجد الشامى (2)
 
انتشار القمامة بجوار مسجد الشامى (3)
 
انتشار القمامة بجوار مسجد الشامى (4)
 
 

 

 


محافظ الغربية

المحلة

مسجد الشامى

حى اول المحلة

تراكم القمامة

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