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اسرائيل تقلص امدادات الوقود إلى غزة إلى النصف بعد إطلاق الصواريخ

الإثنين، 26 أغسطس 2019 09:36 ص
اسرائيل تقلص امدادات الوقود إلى غزة إلى النصف بعد إطلاق الصواريخ الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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قلصت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين إمدادات الوقود والكهرباء إلى قطاع غزة إلى النصف بعد إطلاق الصواريخ على المستوطنات المحاذية للقطاع أمس الأحد.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى أن إسرائيل قلصت بنسبة 50% مقدار الوقود التى ستسمح بدخوله إلى قطاع غزة كرد على إطلاق الصواريخ الليلة الماضية.
وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة سوف تقلص أيضا إلى النصف مقدار الكهرباء التى ستقدم إلى سكان قطاع غزة. فى الوقت الذي يعيش فيه سكان القطاع البالغ عددهم حوالي 2 مليون شخص بالفعل على 12 ساعة فقط من الكهرباء يوميا.
جاء ذلك في بيان اليوم الاثنين لمكتب تنسيق عمليات الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال رئيس المكتب الجنرال كميل أبو ركن صباح اليوم إنه في أعقاب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل أصدر رئيس الوزراء ووزير الدفاع بنيامين نتنياهو تعليماته بتخفيض نقل الوقود عبر معبر كرم أبو سالم (جنوب شرق قطاع غزة) إلى محطات الوقود في القطاع بمقدار النصف، ويدخل القرار حيز التنفيذ منذ صباح اليوم وحتى إشعار آخر.


الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل

قطاع غزة

الوقود

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