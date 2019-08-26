استراليا تخطط لفرض رقابة على المحتوى المتطرف على الإنترنت

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أعلن رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون أن بلاده تخطط لحجب مواقع إلكترونية لمنع انتشار المحتوى المتطرف خلال "الأزمات".

وقال موريسون - في تصريحات على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا حاليا، وفقا لقناة "الحرة" الإخبارية اليوم /الاثنين/ - "إن هذا الإجراء ضروري للرد على الهجوم الدامي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا في مارس الماضي"، مضيفا أن المجزرة التي تم بثها بشكل حي على الإنترنت وأودت بحياة 51 مصليا تظهر كيفية استغلال المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية لاستضافة العنف المتطرف والمحتوى الإرهابي.

وأكد موريسون أن "هذا النوع من المواد البغيضة لا مكان له في أستراليا، ونحن نبذل كل ما في وسعنا لحرمان الإرهابيين من فرصة تمجيد جرائمهم، بما في ذلك اتخاذ إجراءات على الصعيدين المحلي والعالمي".

يشار إلى أنه بموجب التدابير التي سيتم اتخاذها، فإن مفوض الأمن الإلكتروني الأسترالي سيعمل مع شركات التكنولوجيا لتقييد الوصول إلى المواقع التي تروج للمواد الإرهابية.