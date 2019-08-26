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ازاى تتعامل مع لدغات الثعابين؟.. إسعافات أولية مهمة تعرف عليها

الإثنين، 26 أغسطس 2019 04:00 ص
ازاى تتعامل مع لدغات الثعابين؟.. إسعافات أولية مهمة تعرف عليها ثعبان
كتبت هند عادل

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التعرض للدغة ثعبان قد تكون تجربة خطيرة للغايه تهدد حياة الإنسان فى حالة عدم الحصول على المصل المضاد لسم الثعبان، وهناك العديد من الأشخاص فقدوا حياتهم نتيجة للتعرض لتلك اللدغات السامه قبل حصولهم على المصل المضاد، وهناك عده اسعافات أولية مهمة يجب اتباعها فى حاله التعرض لمثل هذا الموقف. 

ووفقا لموقع" mayoclinic" يجب نقل الشخص الذى تعرض للدغه فورا إلى المستشفي فى حالة تغير لون المنطقة التى لدغت  أو بدء التورم أو الألم في موضع اللدغة.

إسعافات أولية يجب مراعتها عند تعرض شخص للدغه الثعبان:

- حافظ على الهدوء وتحرك بعيداً عن نطاق المسافة التي تعرضت فيها للدغ.

- إزالة المجوهرات والملابس الضيقة قبل بدء التورم.

- تغيير وضعيه الجسم  حتى تكون اللدغة تحت مستوى القلب.

- تنظيف الجرح لكن ممنوع شطفه بالماء، ويجب تغطية الجرح بضماد جاف ونظيف.

- لا تضع الثلج على اللدغه أو المنطقه المصابة.

- لا تحاول إزالة السم من مكان اللدغة.

- لا تتناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين لأنها تزيد من امتصاص الجسم للسم.

- يجب معرفه شكل الثعبان الذى لدغك لمعرفة نوع المصل المضاد الذى سيؤخذ.

تؤدى لدغة الثعبان إلى ألم حارق وشديد في موضع اللدغة في غضون 15 إلى 30 دقيقة، وقد يتطور الأمر إلى تورم المنطقه المصابة  وكدمة في موضع الجرح صعوداً إلى الذراع أو الساق. وتتضمن الأعراض أيضا الغثيان والشعور بالضعف العام إلى جانب المذاق الغريب في الفم.


اسعافات اوليه

لدغه الثعبان

التعرض للدغات الثعابين

مصل مضاد للثعابين

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