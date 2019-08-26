ارتفاع طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية الأمريكية فى يوليو وهبوط الشحنات

رويتر

ارتفعت الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية المُصنعة فى الولايات المتحدة على غير المتوقع فى يوليو، لكن الشحنات سجلت أكبر انخفاض فى نحو ثلاث سنوات، وهو ما يشير إلى أن استثمارات الشركات لا تزال ضعيفة وربما تشهد مزيدا من الضعف وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين، إن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية عدا الطائرات، وهى مؤشر على خطط إنفاق الشركات يحظى بمتابعة وثيقة، زادت 0.4 % الشهر الماضى بفضل الطلب القوى على المعدات الكهربائية والأجهزة المنزلية والمكونات.

وجرى تعديل بيانات يونيو بالخفض لتظهر زيادة ما يسمى بطلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 0.9%، بدلا من ارتفاعها 1.5% فى القراءة السابقة.

وتوقع خبراء اقتصاديون فى استطلاع لرويترز، تراجع طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 0.1 % فى يوليو.

وزادت طلبيات تلك السلع 1.5% على أساس سنوي، لكن شحناتها هبطت 0.7% الشهر الماضى مسجلة أكبر تراجع منذ أكتوبر 2016، وتستخدم شحنات السلع الرأسمالية الأساسية فى حساب الإنفاق على المعدات فى تقرير الحكومة للناتج المحلى الإجمالي.

وتم تعديل بيانات يونيو بالخفض لتظهر استقرار شحنات السلع الرأسمالية الأساسية دون تغيير بدلا من ارتفاعها 0.3% فى التقديرات السابقة.

وارتفع إجمالى طلبيات السلع المعمرة، التى تشمل مجموعة من المنتجات التى تدوم ثلاث سنوات أو أكثر من أجهزة تحميص الخبز إلى الطائرات، بنسبة 2.1 % فى يوليو، وهى أعلى وتيرة منذ أغسطس 2018، بعد زيادة نسبتها 1.8% فى الشهر السابق.