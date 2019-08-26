الرئيسية اقتصاد وبورصة ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 3 مليارات دولار فى مايو الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:42 م البنك المركزى المصرى رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال البنك المركزى المصرى اليوم الاثنين، إن البلاد تلقت تحويلات من المصريين العاملين بالخارج بقيمة نحو ثلاثة مليارات دولار فى مايو، بزيادة 43 % مقارنة مع 2.1 مليار دولار فى أبريل. وذكر البيان أن مصر تلقت تحويلات قيمتها 2.6 مليار دولار فى مايو 2018، وتمثل التحويلات مصدرا مهما للعملة الأجنبية للبلاد. البنك المركزى المصرى عملات العمله الاجنبيه العاملين من الخارج تحويلات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد البنك المركزى المصرى للتنسيق لاستضافة الاجتماع الـ19 الأربعاء، 17 يوليه 2019 05:10 م وفد البنك المركزى المصرى يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد الخميس، 11 أبريل 2019 04:52 ص البنك المركزى المصرى يستضيف أكاديمية All Stars لأول مرة فى المنطقة الأحد، 24 مارس 2019 04:15 م محافظ البنك المركزى المصرى يبحث مع نظيره الليبى تدعيم التعاون المشترك الثلاثاء، 25 ديسمبر 2018 08:26 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع موجز 6.. السيسى من فرنسا: أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار "تغير المناخ" علاج الأورام والجزر المنعزلة إنفوجراف.. أبرز 20 رقما للطوارئ والشكاوى والخدمات فى مصر "ناسا" تنشر صورة لموت نجم يشبه الشمس.. اعرف التفاصيل بعد نجاح حفله فى الساحل الشمالى.. محمد رمضان: حفلتى القادمة فى ستاد القاهرة اعرف نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى بالاسم ورقم الجلوس تامر الشهاوى يتجاهل 13 مشكلة خدمية تواجه أهالى بمدينة نصر .. أهالى الدائرة يصرخون فى وجه النائب على فيس بوك .. وعضو المجلس يلجأ لـ " الصمت الرهيب" .. ويكتفى بالبيانات الصحفية والظهور فى برامج التوك شو التموين تكشف تفاصيل إقامة 4 "هايبر ماركت" تابعة لمجموعة "اللولو" "بعد قرار إخلاء سبيلها" .. تعرف على الموقف القانونى لـ"فتاة العياط" "الصحة" تشطب "العزبى ورشدى" نهائيا من سجلات الصيادلة بالوزارة متحدث الرئاسة: توافق بين السيسى وماكرون لتسوية الأوضاع فى ليبيا ودحر الإرهاب فراعنة اليد يهزمون نيجيريا ويتأهلون لنصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية المزيد من Trending Plus
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