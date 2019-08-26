سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:28 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اختيار لعبة كرة القدم الألكترونية لأول مرة بكأس العالم القادمة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:49 ص
اختيار لعبة كرة القدم الألكترونية لأول مرة بكأس العالم القادمة شريف عبد الباقي
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الاتحاد المصرى للألعاب الألكترونية أن التصفيات المؤهلة لكأس العالم ( كوريا ٢٠١٩ ) ستقام بدءا من منتصف سبتمبر القادم وذلك بعد التحديد النهائى لهذه الألعاب من جانب الاتحاد الدولى للألعاب الألكترونية حيث تم اختيار اللعبة الجماعية ( Dot2) ولعبتين فى المجال الفردي هما  PES2020 و Tekken7.
 
وقال شريف عبد الباقى رئيس الاتحاد المصرى للألعاب الألكترونية أن التصفيات ستكون برعاية ودعم وزارة الشباب والرياضة الذى طالب بأهمية مشاركة أكبر عدد من الشباب فى هذه التصفيات وبدء الخطوات لإقامة دورى مراكز الشباب مع أول دورى للأندية فى كرة القدم الألكترونية هذا العام.
 
وأضاف عبد الباقى أن اختيار الاتحاد الدولى للعبة كرة القدم الالكترونية PES2020 فى كأس العالم ولأول مرة من شأنه أن يدعم توجهات الاتحاد بالتركيز على الكرة والألعاب المحببة للشباب فى مسابقتنا المحلية وتحديد الفئات العمرية التى تناسب كل مرحلة عمرية والتوعية بعدد الساعات المناسبة لممارسة اللعبة، وسوف يتم اختيار أعضاء الفرق المصرية من الفائزين فى هذه التصفيات لضمان أفضل العناصر المشاركة فى كأس العالم القادمة.
 
والجدير بالذكر أن الاتحاد الدولى وهو الجهة الدولية الرسمية للألعاب والرياضات الألكترونية والذى يضم فى عضويته أكثر من 60 دولة، قد قرر تنظيم البطولة العالمية خلال الفترة من 5 إلى 11 ديسمبر بمدينة سوول الكورية الجنوبية.
 
 

اتحاد الألعاب الإلكترونية

كأس العالم

الاتحاد المصري للألعاب

كرة القدم الإلكترونية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
باحث سياسي: حضور السيسي قمة G7 دليل على نجاح مصر فى تطبيق خطة الإصلاح

باحث سياسي: حضور السيسي قمة G7 دليل على نجاح مصر فى تطبيق خطة الإصلاح

شاهد فى دقيقة ..الأمازون "رئة العالم" تحترق

شاهد فى دقيقة ..الأمازون "رئة العالم" تحترق

قمة مصرية-أمريكية على هامشG7 .. السيسى يؤكد قوة العلاقات مع واشنطن ويشدد على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.. ترامب يعرب عن تقديره للرئيس ويشيد باستقرار مصر وبرنامجها الاقتصادي وجهود مكافحة الإرهاب

قمة مصرية-أمريكية على هامشG7 .. السيسى يؤكد قوة العلاقات مع واشنطن ويشدد على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.. ترامب يعرب عن تقديره للرئيس ويشيد باستقرار مصر وبرنامجها الاقتصادي وجهود مكافحة الإرهاب

غالبية القراء يؤيدون تكثيف حملات مكافحة العنف ضد المرأة

غالبية القراء يؤيدون تكثيف حملات مكافحة العنف ضد المرأة

السيسى وجونسون يتطلعان لخطوات فعالة لتطوير العلاقات بين مصر وبريطانيا

السيسى وجونسون يتطلعان لخطوات فعالة لتطوير العلاقات بين مصر وبريطانيا

لاعب فلامنجو يذهل العالم بهدف أسطورى فى الدوري البرازيلي.. فيديو

لاعب فلامنجو يذهل العالم بهدف أسطورى فى الدوري البرازيلي.. فيديو

"مهرجان جريزمان".. الصحافة الإسبانية تحتفل بتألق نجم برشلونة ضد بيتيس

"مهرجان جريزمان".. الصحافة الإسبانية تحتفل بتألق نجم برشلونة ضد بيتيس

اختيار محمد صلاح فى التشكيلة المثالية للجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي

اختيار محمد صلاح فى التشكيلة المثالية للجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثانى

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثانى

حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

صدق أو لا تصدق.. إماراتية طالبة للخلع: يلبى كل طلباتى ويتولى تنظيف المنزل

صدق أو لا تصدق.. إماراتية طالبة للخلع: يلبى كل طلباتى ويتولى تنظيف المنزل

السيسى يلقى كلمة اليوم أمام جلسة "المناخ والتنوع البيولوجى" بقمة السبع

السيسى يلقى كلمة اليوم أمام جلسة "المناخ والتنوع البيولوجى" بقمة السبع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة