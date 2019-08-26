اختيار لعبة كرة القدم الألكترونية لأول مرة بكأس العالم القادمة

كتبت هبة السيد

أعلن الاتحاد المصرى للألعاب الألكترونية أن التصفيات المؤهلة لكأس العالم ( كوريا ٢٠١٩ ) ستقام بدءا من منتصف سبتمبر القادم وذلك بعد التحديد النهائى لهذه الألعاب من جانب الاتحاد الدولى للألعاب الألكترونية حيث تم اختيار اللعبة الجماعية ( Dot2) ولعبتين فى المجال الفردي هما PES2020 و Tekken7.

وقال شريف عبد الباقى رئيس الاتحاد المصرى للألعاب الألكترونية أن التصفيات ستكون برعاية ودعم وزارة الشباب والرياضة الذى طالب بأهمية مشاركة أكبر عدد من الشباب فى هذه التصفيات وبدء الخطوات لإقامة دورى مراكز الشباب مع أول دورى للأندية فى كرة القدم الألكترونية هذا العام.

وأضاف عبد الباقى أن اختيار الاتحاد الدولى للعبة كرة القدم الالكترونية PES2020 فى كأس العالم ولأول مرة من شأنه أن يدعم توجهات الاتحاد بالتركيز على الكرة والألعاب المحببة للشباب فى مسابقتنا المحلية وتحديد الفئات العمرية التى تناسب كل مرحلة عمرية والتوعية بعدد الساعات المناسبة لممارسة اللعبة، وسوف يتم اختيار أعضاء الفرق المصرية من الفائزين فى هذه التصفيات لضمان أفضل العناصر المشاركة فى كأس العالم القادمة.

والجدير بالذكر أن الاتحاد الدولى وهو الجهة الدولية الرسمية للألعاب والرياضات الألكترونية والذى يضم فى عضويته أكثر من 60 دولة، قد قرر تنظيم البطولة العالمية خلال الفترة من 5 إلى 11 ديسمبر بمدينة سوول الكورية الجنوبية.