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احذر.. تنميل الجانب الأيمن من الوجه قد يكون من أعراض السكتة الدماغية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 06:00 ص
احذر.. تنميل الجانب الأيمن من الوجه قد يكون من أعراض السكتة الدماغية السكتة الدماغية - أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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تتحكم الأعصاب المختلفة فى حركة عضلات الوجه، لكن يمكن أن يحدث خدر أو تنميل فى جانب واحد فقط من الوجه، عندما تصبح هذه الأعصاب تالفة أو ملتهبة أو مضغوطة، وقد يعانى بعض الأشخاص من فقدان كامل للشعور فى الجانب المصاب من الوجه بينما قد يعانى الآخرون من الإحساس بالوخز، فى هذا التقرير نتعرف على السكتة الدماغية كأحد أسباب الشعور بتنميل أو خدر فى الجانب الأيمن من الوجه، وفقاً لموقع Medical news today.

السكتة الدماغية أحد أسباب الشعور بتنميل أو خدر فى الجانب الأيمن من الوجه

هناك العديد من الأسباب المختلفة لتخدر الجانب الأيمن من الوجه، بعضها أكثر خطورة من غيرها، لذا تحديد سبب تنميل الوجه أمر حيوى لعلاجه، ومن أهم الأسباب السكتة الدماغية.

تشمل العلامات المبكرة لسكتة دماغية خدر فى الوجه وضعف فى الذراع.

والسكتة الدماغية هى انقطاع فى إمدادات الدم إلى الدماغ، وهى واحدة من أخطر أسباب تنميل الجزء الأيمن من الوجه.

والسبب الأكثر شيوعًا للسكتة الدماغية هو وجود أوعية دموية مسدودة فى الدماغ، وعادة ما يكون هذا الانسداد بسبب جلطات الدم، حيث يمكن أن تحدث السكتة الدماغية أيضًا عند تمزق أوعية دموية فى المخ ونزيف.

قد تشمل الأعراض الإضافية للسكتة الدماغية ما يلي:

- صداع الرأس

- ارتباك.

- فقدان التوازن.

- مشاكل في الرؤية.

- مشاكل في المشي.


اعراض السكتة الدماغية

السكتة الدماغية

علاج السكتة الدماغية

علامات السكتة الدماغية

اسباب تنميل الوجه

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