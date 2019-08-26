سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 04:01 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

اجتماع طارىء لمحافظ أسوان لإزالة التعديات ورفع مستوى النظافة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:43 ص
اجتماع طارىء لمحافظ أسوان لإزالة التعديات ورفع مستوى النظافة جانب من الاجتماع
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مساء الأحد، إجتماعاً طارئاً لمتابعة لإزالة الفورية لكافة التعديات أولاً بأول وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن لإسترداد حق الشعب والوصول للإستغلال الأمثل لمختلف الأراضى المتعدى عليها بما يصب فى تحقيق الصالح العام.

حضر الاجتماع سعيد حجازى نائب المحافظ، ورؤساء شركة مياه الشرب والصرف الصحى وقطاع الكهرباء وأيضاً مديرى الزراعة ، والمحاجر والشئون المالية والقانونية والمشتريات بالمحافظة ، بجانب نواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، ورؤساء الأحياء التابعة لها.

وكلف محافظ أسوان، مسئولى الوحدة المحلية بالتنسيق مع الشئون المالية والقانونية والمشتريات بالمحافظة لتجهيز الصياغة النهائية بشأن التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى النظافة العامة لرفع كفاءة منظومة العمل داخل المدينة وذلك بعد أن أبدى المحافظ إستياءه من مستوى النظافة العامة.

وأشار أحمد إبراهيم، إلى أنه سيتم رصد مكافأت تحفيزية مجزية للعاملين بشركة النظافة الجديدة فور بدء عملها فى حالة تحقيقها للجدية فى تنفيذ أعمال النظافة بالشكل المطلوب وخلق لمسات جمالية أمام المواطنين فى كافة أرجاء المدينة ، مشدداً على ضرورة التنسيق المسبق بين الوحدات المحلية ومسئولى شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات والغاز لتوفير قاعدة بيانات شاملة عن الشبكات والخطوط الخاصة بهم فى الشوارع والميادين والمناطق المختلفة قبل البدء فى أعمال الرصف للطرق لمنع إهدار المال العام والحفاظ على الشكل الجمالى العام بالمناطق المختلفة.

ووجه المحافظ، بقيام اللجنة التى تم تشكيلها برئاسة نائب المحافظ وعضوية كافة الجهات المعنية بالمرور الميدانى على كافة التعديات التى رصدها المحافظ أثناء جولته الميدانية اليوم والواقعة خلف عمارات التجاريين وحتى منطقة مضرب الأرز من أجل الوقوف ومراجعة المحاضر والمخالفات التى تم تحريرها مع وصلات الكهرباء ومياه الشرب لهذه التعديات للإسراع بتنفيذ حملات إزالة مكبرة للقضاء عليها.

وكلف محافظ أسوان، بقيام لجنة متخصصة لمراجعة محتويات مخازن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وأيضاً جراج الحملة الميكانيكية للوقوف على المعدات والمركبات التابعة لها والعمل على رفع كفائتها.

وخلال الإجتماع كلف المحافظ بضرورة إلغاء ووقف كافة المحاجر العاملة الواقعة فى المناطق السكنية للحفاظ على سلامة العقارات من أى أضرار مستقبلية ، مع قيام مسئولى المحاجر بالمحافظة بحصر كافة المحاجر على مستوى المحافظة والموافقات الخاصة بها وعمل كروكى توضيحى بها وعرضها على المحافظ.

وطالب رئيس المدينة التنسيق مع الطرق وإدارة المحاجر بالمحافظة لوضع موازين فى مدخل كل محجر للقيام بمتابعة أوزان الحمولات المحددة لسيارات النقل الثقيل وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة لذلك ، ومنع هذه السيارات أيضاً من تحميل أى كميات زائدة لما تسببه من أثار سلبية على شبكات المرافق المختلفة عند مرورها بالطرق المحددة لها.

كما شدد المحافظ بقيام مسئولى مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل من يقوم بسرقة التيار الكهربائى أو مياه الشرب بدون ترخيص رسمى وتحرير محاضر للمخالفين ورفع أى أعمدة غير قانونية ، مع قيام الكهرباء بمراجعة الكبائن والأكشاك التابعة لها لرفع أى مخلفات أو كميات من القمامة حولها لمنع حدوث أى حرائق بها ، وكذا مراجعة كافة أعمدة الكهرباء لتغطية الأسلاك الخارجة منها للحفاظ على سلامة المارة ، فضلاً عن قيام الوحدة المحلية بالتنسيق مع مديرية الزراعة لمراجعة أعمال التطوير والتجميل بالحدائق العامة ليتم تنفيذها على الوجه الأكمل.

وأعطى "إبراهيم"، توجيهاته لكافة الأجهزة التنفيذية من رؤساء المراكز والمدن ومديرى المديريات الخدمية بضرورة الإلتزام بالمرور الميدانى بشكل يومى خلال الفترة الصباحية لتحقيق الإلتحام المباشر مع المواطنين والتعرف على المشاكل ورصد السلبيات كل فى نطاق عمله مع إبلاغ المحافظ شخصياً بأى معوقات لإيجاد الحلول السريعة لها ، بجانب قيام كافة القطاعات الخدمية بمراجعة مستوى وجودة الشبكات والمرافق التابعة لها فى مختلف مدن ومراكز المحافظة حتى يتسنى عملها بالكفاءة المطلوبة ، مناشداً المواطنين بضرورة الإيجابية فى الإبلاغ عن أى محاولات لسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى لسرعة التعامل الفورى معها والقضاء على مثل هذه الظواهر السلبية.

 

 


محافظ اسوان

تعديات

ازالة

اراضى الدولة

اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الرئيس السيسى يشارك بالصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع الكبار

الرئيس السيسى يشارك بالصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع الكبار

الانتهاء من تصوير فيلم Breaking Bad والشبكات تتنافس لشراء حقوقه

الانتهاء من تصوير فيلم Breaking Bad والشبكات تتنافس لشراء حقوقه

ارتفاع عدد ضحايا السيول فى السودان إلى 62 شخصا

ارتفاع عدد ضحايا السيول فى السودان إلى 62 شخصا

فيديو جراف.. ما هى أهداف قمة السبع G7 المنعقدة فى فرنسا؟

فيديو جراف.. ما هى أهداف قمة السبع G7 المنعقدة فى فرنسا؟

اليوم السابع: السيسى يحدد خارطة طريق التنمية فى أفريقيا والدول النامية

اليوم السابع: السيسى يحدد خارطة طريق التنمية فى أفريقيا والدول النامية

تمثال ليلى مراد بمطروح يثير الجدل.. رواد السوشيال الميديا يتساءلون: مين دى؟.. منفذ العمل: مطابق لملامح الفنانة والصور خادعة.. و"التنسيق الحضارى" يطالب برفع التمثال لعدم موافقته شروط وضع التماثيل بالميادين العام

تمثال ليلى مراد بمطروح يثير الجدل.. رواد السوشيال الميديا يتساءلون: مين دى؟.. منفذ العمل: مطابق لملامح الفنانة والصور خادعة.. و"التنسيق الحضارى" يطالب برفع التمثال لعدم موافقته شروط وضع التماثيل بالميادين العام

"ألسن عين شمس" تفتتح قسما للغة البرتغالية بداية من العام الدراسى الجديد

"ألسن عين شمس" تفتتح قسما للغة البرتغالية بداية من العام الدراسى الجديد

حكومة بريطانيا تفرض تدابير أمنية مشددة على المطارات

حكومة بريطانيا تفرض تدابير أمنية مشددة على المطارات

السيسى يلتقى ميركل ويعرب عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية

السيسى يلتقى ميركل ويعرب عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية

موجز 6.. مد المرحلة الأولى للكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر

موجز 6.. مد المرحلة الأولى للكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر

إجراء أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف

إجراء أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة