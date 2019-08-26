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ابتكار عصا تشبه القلم تتنبأ بخطر الإصابة بمشاكل فى القلب

الإثنين، 26 أغسطس 2019 09:00 م
ابتكار عصا تشبه القلم تتنبأ بخطر الإصابة بمشاكل فى القلب قلم يشخص أمراض القلب
كتب بيتر إبراهيم

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نجح فريق من العلماء الاستراليين فى ابتكار جهاز محمول باليد يشبه القلم الجاف يتنبأ بقصور القلب ويعتمد على اللعاب ويمكن أن يساعد ملايين الضحايا المحتملين على اتخاذ خطوات وقائية لتجنب مصيرهم.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقوم المستشعرات النانوية الموجودة على طرف العصا التشخيصية بقياس المؤشرات الحيوية لأمراض القلب من اللعاب للتنبؤ بدقة بخطر الإصابة بأمراض القلب أو الفشل أو النوبة القلبية ، ثم تحذير المستخدمين عبر تطبيق بسيط على الموبايل".

ويقوم العلماء بتوظيف التكنولوجيا المنقذة للحياة في السوق، ويتم البحث وتطوير الجهاز الخاص بالتصنيع التجريبي ، مع توقع أن يصل إلى السوق بحلول عام 2021.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة "ليوبولدت دي بروين"، إن التعاون يمثل بعضًا من أفضل العقول في ابتكار الأجهزة الطبية وتصميمها وتصنيعها.

وقال "دي بروين" : "يسعدنا حقًا أن نتمكن من الجمع بين هذه الخيوط في مواجهة مثل هذا التحدي الصحي العالمي الكبير".

وأضاف الباحثون أنه من بين 400 مليون شخص يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية على مستوى العالم، هناك 16% فقط من الحالات بسبب السمات الجينية، وهذا يؤكد على وجود مجال كبير للتحسين في الفحص والوقاية ، وهو المكان الذي يمكن أن يكون لهذا الجهاز فيه مثل هذا التأثير.

 


امراض القلب

القلب

تشخيص امراض القلب

قلم للتشخيص

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