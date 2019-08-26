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إعلام روما يبرز اجتماع السيسي وكونتى فى G7.. ويؤكد: ليبيا بمقدمة المباحثات

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:30 ص
إعلام روما يبرز اجتماع السيسي وكونتى فى G7.. ويؤكد: ليبيا بمقدمة المباحثات السيسى وكونتى خلال اللقاء
كتبت : فاطمة شوقى

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اهتمت وسائل الإعلام الإيطالية اليوم الإثنين، بالمباحثات التى جرت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبى كونتى، على هامش قمة مجموعة السبع التى استضافتها فرنسا، مؤكدة أن اللقاء يعكس عمق وأهمية العلاقات بين القاهرة وروما.

 

وقال تقرير نشرته وكالة "نوفا" الإيطالية، ونقلته عدة صحف إن الاجتماع الذى شهدته مدينة بياريتز على الساحل الغربى الفرنسى تطرق إلى العديد من الملفات فى مقدمتها الأزمة الليبية، حيث أكد الزعيمان ضرورة تضافر الجهود لمساعدة مؤسسات الدولة الليبية على تجاوز المرحلة الحالية من أجل القضاء على الإرهاب وإعادة بناء الدولة.

 

وبخلاف الأزمة الليبية، قالت نوفا فى تقريرها إن السيسي وكونتى تطرقا فى المباحثات إلى ضرورة دعم العلاقات فى مجالات عدة من بينها التجارة والاستثمار وتكثيف التعاون فى شتى المجالات لمواجهة ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تحديات.

 

وخلال المباحثات، أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات المهمة مع إيطاليا فى قطاعات سياسية والاقتصادية ، فضلاً عن التعاون الهادف إلى مواجهة العديد من التحديات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

بدوره، أكد كونتى على الحاجة إلى التزام مشترك بضمان حل للنزاع  فى ليبيا وتحقيق الاستقرار فى البلاد من خلال طريق سياسى واضح ، بدعم من الامم المتحدة.


قمة السبع

G7

السيسي

جوزيبي كونتي

الازمة الليبية

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