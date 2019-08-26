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إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بـ"صحراوى البحيرة"

الإثنين، 26 أغسطس 2019 11:28 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بـ"صحراوى البحيرة" إنقلاب سيارة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز وادى النطرون. 

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة وادى النطرون، بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى بطريق العلمين دائرة المركز.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى وادى النطرون العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية .

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


البحيرة

انقلاب سيارة ملاكى

مركز وادى النطرون

مدير امن البحيرة

طريق العلمين

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