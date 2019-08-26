إصابة مواطن سقط من الطابق الرابع لفندق شعبى وسط مدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أصيب مواطن بكسور وجروح، إثر سقوطه من الطابق الرابع لفندق شعبى وسط مدينة الأقصر، بعد إنزلاق قدميه بالخطأ من شرفة الفندق، وتم نقله لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى إستقبال مستشفى الأقصر الدولى، المواطن "ع.م." 60 سنة مصاب بكدمات وكسور متفرقة بالجسد، وذلك إثر سقوطه بالخطأ من الطابق الرابع لفندق شعبى بوسط مدينة الأقصر بعد إنزلاق قدميه من شرفة الفندق، وتم على الفور نقله للمستشفى لتلقى العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.