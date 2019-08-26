إزاى تحمى نفسك من ضربة الشمس وطرق الوقاية؟

كتبت فاطمة خليل

مع ازدياد التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة تزداد الإصابات بضربة الشمس أو الاجهاد الحرارى، وهى من الأشياء التى تحتاج إلى عناية طبية عاجلة لعلاجها فوراً، لتجنب أى مضاعفات صحية خطيرة، وفقاً لموقع "Doctor".



ضربة الشمس

ما هى ضربة الشمس؟



ضربة الشمس هي حالة يفشل فيها نظام تنظيم الحرارة الطبيعي للمخ ويصبح الجسم مرتفعاً فى حرارته في فترة زمنية قصيرة نسبيا، وهذا يمكن أن يكون حالة تؤدى للموت إذا لم يتم إسعافها فوراً، وتتطلب عناية طبية عاجلة.

نصائح للوقاية من ضربة الشمس



هناك عدد من الطرق التي يمكنك اتخاذها لتجنب ضربة الشمس فى المناخ الحار:

-تأكد من شرب الكثير من السكر والسوائل المالحة (على الأقل 3 إلى 5 لترات يوميًا)، في ظروف الجو الحار قد تحتاج إلى شرب الماء أكثر من اللازم.

-ارتدى ملابس خفيفة وجيدة التهوية وفضفاضة، مثل القطن الخفيف.

-كن حذرًا إذا كنت تقوم بأي مجهود بدنى شاق، خاصةً إذا كانت كمية السوائل / الملح منخفضة.

-البقاء في الظل أو فى بيئة مكيفة إذا أمكن.

-راقب لون بولك، كلما ازداد اصفراره فأنت فى حاجة إلى شرب مزيد من السوائل لتجنب الجفاف.

علاج ضربة الشمس



إذا كان الشخص يعاني من ضربة شمس يجب نقل المريض إلى الطبيب، أو إلى المستشفى في أقرب وقت ممكن، حيث يحتاج المصاب في كثير من الأحيان إلى الأكسجين والتقطير (ضخ السوائل في الوريد) وفي بعض الأحيان الدواء، ويجب أيضاً اتباع النصائح التالية:

-اخرجه من الشمس ووضع المريض فى الظل فى بيئة باردة.

-يجب خلع ملابس المريض بحذر.

- تبريد المريض، إذا ارتفعت درجة حرارة المريض إلى 39.5 درجة مئوية وكان الجلد لا يزال جافًا وحارًا (أو مع تعرق بسيط جدًا)، يجب غسله بماء بارد (15 إلى 18 درجة مئوية)، يمكنك أيضًا وضع الشخص في حمام من الماء البارد ، مع تدليك الجلد لزيادة الدورة الدموية.

-خفض درجة حرارة المريض، من خلال تغطية المريض بملاءات أو مناشف مبللة، وتغييرها.