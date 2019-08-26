سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 07:25 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

إزاى تحمى نفسك من ضربة الشمس وطرق الوقاية؟

الإثنين، 26 أغسطس 2019 07:00 ص
إزاى تحمى نفسك من ضربة الشمس وطرق الوقاية؟ ارتفاع درجة حرارة الجسم - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع ازدياد التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة تزداد الإصابات بضربة الشمس أو الاجهاد الحرارى، وهى من الأشياء التى تحتاج إلى عناية طبية عاجلة لعلاجها فوراً، لتجنب أى مضاعفات صحية خطيرة، وفقاً لموقع "Doctor".

ضربة الشمس
ضربة الشمس

 

ما هى ضربة الشمس؟
 

ضربة الشمس هي حالة يفشل فيها نظام تنظيم الحرارة الطبيعي للمخ ويصبح الجسم مرتفعاً فى حرارته في فترة زمنية قصيرة نسبيا، وهذا يمكن أن يكون حالة تؤدى للموت إذا لم يتم إسعافها فوراً، وتتطلب عناية طبية عاجلة.

نصائح للوقاية من ضربة الشمس
 

هناك عدد من الطرق التي يمكنك اتخاذها لتجنب ضربة الشمس فى المناخ الحار:

-تأكد من شرب الكثير من السكر والسوائل المالحة (على الأقل 3 إلى 5 لترات يوميًا)، في ظروف الجو الحار قد تحتاج إلى شرب الماء أكثر من اللازم.

-ارتدى ملابس خفيفة وجيدة التهوية وفضفاضة، مثل القطن الخفيف.

-كن حذرًا إذا كنت تقوم بأي مجهود بدنى شاق، خاصةً إذا كانت كمية السوائل / الملح منخفضة.

-البقاء في الظل أو فى بيئة مكيفة إذا أمكن.

-راقب لون بولك، كلما ازداد اصفراره فأنت فى حاجة إلى شرب مزيد من السوائل لتجنب الجفاف.

علاج ضربة الشمس
 

إذا كان الشخص يعاني من ضربة شمس يجب نقل المريض إلى الطبيب، أو إلى المستشفى في أقرب وقت ممكن، حيث يحتاج المصاب في كثير من الأحيان إلى الأكسجين والتقطير (ضخ السوائل في الوريد) وفي بعض الأحيان الدواء، ويجب أيضاً اتباع النصائح التالية:

-اخرجه من الشمس ووضع المريض فى الظل فى بيئة باردة.

-يجب خلع ملابس المريض بحذر.

- تبريد المريض، إذا ارتفعت درجة حرارة المريض إلى 39.5 درجة مئوية وكان الجلد لا يزال جافًا وحارًا (أو مع تعرق بسيط جدًا)، يجب غسله بماء بارد (15 إلى 18 درجة مئوية)، يمكنك أيضًا وضع الشخص في حمام من الماء البارد ، مع تدليك الجلد لزيادة الدورة الدموية.

-خفض درجة حرارة المريض، من خلال تغطية المريض بملاءات أو مناشف مبللة، وتغييرها.


ضربة الشمس

علاج ضربة الشمس

الاجهاد الحرارى

علاج الاجهاد الحرارى

الوقاية من ضربة الشمس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الرئيس السيسى يشارك بالصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع الكبار

الرئيس السيسى يشارك بالصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع الكبار

الانتهاء من تصوير فيلم Breaking Bad والشبكات تتنافس لشراء حقوقه

الانتهاء من تصوير فيلم Breaking Bad والشبكات تتنافس لشراء حقوقه

ارتفاع عدد ضحايا السيول فى السودان إلى 62 شخصا

ارتفاع عدد ضحايا السيول فى السودان إلى 62 شخصا

فيديو جراف.. ما هى أهداف قمة السبع G7 المنعقدة فى فرنسا؟

فيديو جراف.. ما هى أهداف قمة السبع G7 المنعقدة فى فرنسا؟

اليوم السابع: السيسى يحدد خارطة طريق التنمية فى أفريقيا والدول النامية

اليوم السابع: السيسى يحدد خارطة طريق التنمية فى أفريقيا والدول النامية

تمثال ليلى مراد بمطروح يثير الجدل.. رواد السوشيال الميديا يتساءلون: مين دى؟.. منفذ العمل: مطابق لملامح الفنانة والصور خادعة.. و"التنسيق الحضارى" يطالب برفع التمثال لعدم موافقته شروط وضع التماثيل بالميادين العام

تمثال ليلى مراد بمطروح يثير الجدل.. رواد السوشيال الميديا يتساءلون: مين دى؟.. منفذ العمل: مطابق لملامح الفنانة والصور خادعة.. و"التنسيق الحضارى" يطالب برفع التمثال لعدم موافقته شروط وضع التماثيل بالميادين العام

"ألسن عين شمس" تفتتح قسما للغة البرتغالية بداية من العام الدراسى الجديد

"ألسن عين شمس" تفتتح قسما للغة البرتغالية بداية من العام الدراسى الجديد

حكومة بريطانيا تفرض تدابير أمنية مشددة على المطارات

حكومة بريطانيا تفرض تدابير أمنية مشددة على المطارات

السيسى يلتقى ميركل ويعرب عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية

السيسى يلتقى ميركل ويعرب عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية

موجز 6.. مد المرحلة الأولى للكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر

موجز 6.. مد المرحلة الأولى للكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر

إجراء أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف

إجراء أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة