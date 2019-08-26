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إدارة الصيدلة بوزارة الصحة تحذر من أدوية مغشوشة لعلاج التهاب المفاصل

الإثنين، 26 أغسطس 2019 11:22 م
إدارة الصيدلة بوزارة الصحة تحذر من أدوية مغشوشة لعلاج التهاب المفاصل وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، في منشورها الذي حمل رقم 33 لعام 2019 من عبوات مغشوشة من  المستحضرات الدوائية الاتية :- 
 
1-  «Curam 457 mg/Sml powder for oral suspension. fain»
 
‏أرقام التشغيلات« 1807714 - 1807712 - 1807713 - 1807720 - 1807721- 1807719 -1807710- 180771112 - 1809710 - 1809709 - 1807724 -‎1809715 - 1807723 - 1807722 -
1809711- 1809714 - 1809713 - 1809717 - 1809716 - 1810700 - 1809718 - 1810702 --181001- 1810703 - 1810704 - 1810705- 1810706-58».
 
2- «Curam 312.5 mg/Sml powder for oral suspension. fain»
 
‏أرقام التشغيلات« 1901709 - 1811706 - 1809723 - 1810713-  1809721 - 1809722 - 1807717 - 1809720 - 1810719 -1811705».
 
 
3- ‏«Curam 156.25 mg/Sml powder for oral suspension. fain» تشغيلة رقم 1809719
 
وقالت الإدارة المركزية، إن هذا الإجراء بناء على طلب الشركة صاحبة العقار، كأجراء إحترازي كما هو متبع عالمياً . 
 
وشددت الإدارة علي نشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة فى نطاق المحافظة مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية فى حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات وضد الجهة الموردة فى حالة وجود تلك الفواتير وإفادتنا بما تم.
 
 الجدير بالذكر ان دواعى استعمال دواء Curam يستخدم فى علاج  حالات التهابات الجهاز التنفسى السفلي والتهاب الأذن الوسطى كما يعالج التهاب الجيوب الأنفية وحالات التهابات الجلد ويعالج كيورام حالات التهابات الحلق واللوزتين والتهاب الجهاز البولي الجرثومى، كما يستخدم فى الوقاية فى الجراحة الملوثة وذات رئة الاستنشاقية وفى والخراجات الرئوية .
 
و يستخدم فى علاج الدمامل والخراج والتهاب النسيج الخلوى وعدوى الجروح وعضات الحيوانات كما يعالج حالات التهاب الاسنان والخراج فى الاسنان وعدوى المفاصل والعظام .
 
 

العظام

الصيدلة

التهاب المفاصل

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