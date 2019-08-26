إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية بتدابير احترازية

كتبت أمنية الموجي _ إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل المتهم ماهر صبحى، بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى اتهامه بالاشتراك مع جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومى.

ووجهت النيابة للمتهم بالقضية، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.