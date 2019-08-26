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إخلاء سبيل فتاة العياط بكفالة مالية 10 آلاف جنيه

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:30 م
إخلاء سبيل فتاة العياط بكفالة مالية 10 آلاف جنيه فتاة العياط-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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قرر قاضى غرفة المشورة بمحكمة جنوب الجيزة إخلاء سبيل "أميرة.أ" فتاة العياط المتهمة بقتل سائق سيارة ميكروباص اتهمته بمحاولة اغتصابها، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، مع استمرار حبس باقى المتهمين فى القضية.

 

وكانت التحريات كشفت، أن الفتاة ترتبط بعلاقة عاطفية بشخص يدعى "وائل.م" سائق، منذ عام، ويوم الحادث أثناء تنزههما بحديقة الحيوان بالجيزة، بصحبة صديق لهما يدعى "إبراهيم.م" وأثناء انصرافهما افترقا بسبب الزحام، وعندما اتصلت على صديقها "وائل" أجاب شخص آخر، وادعى أنه عثر على الهاتف، وطلب منها لقاءه بقرية برنشت بالعياط، لتسليمها الهاتف.

 

وقالت الفتاة المتهمة، إنها توجهت للقرية للحصول على الهاتف، والتقت بالقتيل "أ.ف" سائق، لكنه أخبرها أن صاحب الهاتف تواصل معه وحصل عليه، وعرض عليها توصيلها بسيارته إلى الطريق الصحراوى الغربى لاستقلال سيارة والعودة لمسكنها، فوافقته، وأثناء سيره بسيارته أمام مدق جبلي، طلب تقبيلها، إلا أنها رفضت، فاصطحبها داخل المدق الجبلى وهددها بسكين محاولا الاعتداء عليها جنسيا، فأوهمته بموافقتها، وعندما ترك السكين حصلت عليه، وسددت له عدة طعنات، فحاول اللحاق بها، إلا أنها سددت له عدة طعنات أخرى.


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