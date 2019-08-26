إخلاء سبيل الحكم الدولى جهاد جريشة من مركز ميت غمر فى اتهامه بالبلبطجة

قررت نيابة مركز ميت غمر بالدقهلية، برئاسة المستشار محمد سرحان، مدير النيابة، إخلاء سبيل "جهاد جريشة" الحكم الدولى، ورئيس مجلس إدارة مركز شباب دندبط، التابع لمركز ميت غمر، من ديوان عام مركز ميت غمر، على خلفية بلاغ مقدم ضده يتهمه بالبلطجة والاستيلاء على قطعة أرض لضمها لمركز شباب دنديط.

البداية عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من الرائد أحمد فريد، رئيس مباحث مركز شرطة ميت غمر، يفيد بلاغا من "محمد سمير" رئيس الوحدة المحلية بقرية دنديط، يتهم فيه " جهاد جريشة" الحكم الدولى، ورئيس مجلس إدارة مركز شباب دنديط، لقيامه بتحريض الأهالى والشباب ضدهم أثناء تنفيذهم قرار إزالة سور بالقرب من مركز الشباب.

كما تقدم "خالد عبد الحميد سليم" ببلاغ يتهم فيه الحكم الدولى بالاستيلاء على قطعة أرض مجاورة لمركز شباب دنديط ميراثه وأشقائه لضمها للمركز، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 29572 لسنة 2019 جنح مركز شرطة ميت غمر.