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إحالة عاطل متهم بحيازة مواد مخدرة فى الزيتون

الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:50 م
إحالة عاطل متهم بحيازة مواد مخدرة فى الزيتون مخدرات-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت نيابة الزيتون الجزئية، إحالة عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

 

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وإرسال المواد المخدرة للمعمل الكيمائى لإعداد تقرير مفصل بها.

 

البداية كانت أثناء مرور قوة من قسم شرطة الزيتون لتفقد الحالة الأمنية بالشارع اشتبه رجال المباحث فى عاطل ويدعى أحمد عنتر 23 سنة وبتفتيشه عثر بحوزته على 36 تذكرة هيروين ومبلغ مالى و4 هواتف وبسؤاله أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامى.

 

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


إحالة متهم

تجارة المخدرات

مواد مخدرة

قسم الزيتون

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