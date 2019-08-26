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إحالة عاطلين إلى محكمة الجنح لاتهامهما بسرقة 9 دراجات نارية بالنزهة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 07:00 ص
إحالة عاطلين إلى محكمة الجنح لاتهامهما بسرقة 9 دراجات نارية بالنزهة محكمه_أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة النزهة بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنح لمحاكمتهما بتهمة سرقة 9 دراجات نارية فى النزهة بأسلوب "توصيل الأسلاك".

كانت البداية بورود معلومات لرجال مباحث قسم شرطة النزهة، تفيد بأن كلاً من "أحمد.ص"، عاطل، و"محمود.ع"، عاطل ومطلوب حبسه شهر فى القضية رقم 16191 الأزبكية لسنة 2017 "حيازة سلاح" كونا تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقات الدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.

أكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة فى أماكن ترد المتهمين أسفرت عن ضبطهما حال استقلالهما الدراجة البخارية والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 13399 جنح النزهة لسنة 2019.

 

 

 

 


حبس عاطلين تشكيل عصابى

سرقة الدراجات البخارية توصيل السلك

قسم النزهه

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