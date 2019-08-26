سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

أنشطة توعوية بشرق ووسط الدلتا.. وتفتيش على محطات فرز الحاصلات الزراعية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:36 م
أنشطة توعوية بشرق ووسط الدلتا.. وتفتيش على محطات فرز الحاصلات الزراعية أنشطة توعوية بجهود البيئة بشرق ووسط الدلتا
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفذت وزارة البيئة، من خلال فرعها الإقليمى لوسط الدلتا، عدد من الحملات التوعوية لعدد من أهالى قرى محافظة كفر الشيخ لتعريفهم بخطورة حرق المخلفات الزراعية، خاصة (قش الأرز)، وضرورة الاستفادة منها واستخدامها فى إنتاج السماد العضوى أو كعلف للحيوانات وتم توضيح جهود الوزارة فى توفير الدعم للشباب الراغب في فتح مواقع لتجميع القش كما تم التنويه على مدى عقوبة من يخالف القوانين ويقوم بحرق المخلفات الزراعية، فى إطار الاستعداد لموسم مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة. 
 
ونفذ الفرع الإقليمى للوزارة بشرق الدلتا ندوة للرائدات الريفيات بقرية بهيدة تحت عنوان دور المرأة فى تدوير الفوائض والمتبقيات الزراعية بوجه عام وقش الأرز بشكل خاص، بمقر مركز شباب القرية.
 
وتناولت الندوة محاور عمل منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة وجهود وزارة البيئة فى مواجهتها وطرق الاستفادة من قش الأرز وعدم حرقه.
 
من جهة أخرى، قامت وزارة البيئة من خلال فرعها الإقليمى بالبحيرة بعمل حملة تفتيشية على عدد من محطات فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية والفواكه بالنوبارية للتأكد من مطابقتهم للإشتراطات البيئية وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
أنشطة توعوية بشرق ووسط الدلتا (1)
أنشطة توعوية بشرق ووسط الدلتا (1)

أنشطة توعوية بشرق ووسط الدلتا (2)
أنشطة توعوية بشرق ووسط الدلتا (2)

أنشطة توعوية بشرق ووسط الدلتا (3)
أنشطة توعوية بشرق ووسط الدلتا (3)

أنشطة توعوية بشرق ووسط الدلتا (4)
أنشطة توعوية بشرق ووسط الدلتا (4)

أنشطة توعوية بشرق ووسط الدلتا (5)
أنشطة توعوية بشرق ووسط الدلتا (5)

أنشطة توعوية بشرق ووسط الدلتا (6)
أنشطة توعوية بشرق ووسط الدلتا (6)

أنشطة توعوية بشرق ووسط الدلتا (7)
أنشطة توعوية بشرق ووسط الدلتا (7)

 


وزارة البيئة

قش الارز

السحابة السوداء

تلوث الهواء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاء الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة 5 سبتمبر

انتهاء الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة 5 سبتمبر

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 37 درجة

السيسى: الدولة المصرية لم تدخر جهدا لتفعيل اتفاقية باريس للمناخ

السيسى: الدولة المصرية لم تدخر جهدا لتفعيل اتفاقية باريس للمناخ

باحث سياسي: حضور السيسي قمة G7 دليل على نجاح مصر فى تطبيق خطة الإصلاح

باحث سياسي: حضور السيسي قمة G7 دليل على نجاح مصر فى تطبيق خطة الإصلاح

شاهد فى دقيقة ..الأمازون "رئة العالم" تحترق

شاهد فى دقيقة ..الأمازون "رئة العالم" تحترق

قمة مصرية-أمريكية على هامشG7 .. السيسى يؤكد قوة العلاقات مع واشنطن ويشدد على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.. ترامب يعرب عن تقديره للرئيس ويشيد باستقرار مصر وبرنامجها الاقتصادي وجهود مكافحة الإرهاب

قمة مصرية-أمريكية على هامشG7 .. السيسى يؤكد قوة العلاقات مع واشنطن ويشدد على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.. ترامب يعرب عن تقديره للرئيس ويشيد باستقرار مصر وبرنامجها الاقتصادي وجهود مكافحة الإرهاب

غالبية القراء يؤيدون تكثيف حملات مكافحة العنف ضد المرأة

غالبية القراء يؤيدون تكثيف حملات مكافحة العنف ضد المرأة

السيسى وجونسون يتطلعان لخطوات فعالة لتطوير العلاقات بين مصر وبريطانيا

السيسى وجونسون يتطلعان لخطوات فعالة لتطوير العلاقات بين مصر وبريطانيا

لاعب فلامنجو يذهل العالم بهدف أسطورى فى الدوري البرازيلي.. فيديو

لاعب فلامنجو يذهل العالم بهدف أسطورى فى الدوري البرازيلي.. فيديو

"مهرجان جريزمان".. الصحافة الإسبانية تحتفل بتألق نجم برشلونة ضد بيتيس

"مهرجان جريزمان".. الصحافة الإسبانية تحتفل بتألق نجم برشلونة ضد بيتيس

اختيار محمد صلاح فى التشكيلة المثالية للجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي

اختيار محمد صلاح فى التشكيلة المثالية للجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثانى

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثانى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة