أمير الكويت يعقد أولى اجتماعاته بعد "عارض صحى"

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عقد أولى اجتماعاته اليوم الاثنين، منذ تعرضه "لعارض صحى" فى الأسبوع الماضى.

ونشرت الوكالة الرسمية صورا للأمير وهو جالس خلال اجتماعاته فى قصر بيان مع ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق على الغانم ورئيس الوزراء الشيخ جابر الحمد الصباح.

وفى 18 أغسطس قال الديوان الأميرى إنه تعافى من "العارض الصحى الذي تعرض له وبعد إجراء الفحوصات الطبیة المعتادة التى تكللت نتائجها بالتوفیق والنجاح"، دون مزيد من التفاصيل.