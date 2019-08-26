"أمن الجيزة" يواصل تطهير بؤر تجارة المخدرات بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تابعت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، مداهمة بؤر تجارة المواد المخدرة، بأنحاء المحافظة، للقضاء عليها، وضبط حائزيها.

أسفرت حملة أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 39 متهما بحوزتهم 1280 جرام حشيش، و 470 قرصا مخدرا، و1050 جرام من مخدر البانجو، و 510 جرام استروكس، و 64 جرام هيروين.

بمواجهة المتهمين المضبوطين، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بها، وترويجها على عملائهم، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.