الرئيسية أخبار عربية أمطار على مدينة تبوك السعودية وضواحيها الإثنين، 26 أغسطس 2019 07:39 م امطار ارشيفية وكالات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء هطلت مساء اليوم أمطار تراوحت مابين المتوسطة إلى الخفيفة على مدينة تبوك وضواحيها ارتوت على إثرها الأرض ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء . تبوك امطار السعودية المتوسطة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الهجن المصرية تخوض تدريبات بميدان تبوك استعدادا لسباق ولى العهد بالسعودية الجمعة، 09 أغسطس 2019 02:10 م لأول مرة.. السيرك الروسى العالمى داخل سجن تبوك بالسعودية الخميس، 08 أغسطس 2019 03:10 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع "إزاى تدير ميزانية البيت بشكل علمى؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم" "أبو" يتصدر تريند يوتيوب بكليبه الجديد "عيش يا قلبى" × أقل من 24 ساعة اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين اليوم السابع.. ترامب: مصر رائعة تحت قيادة السيسى بعد طول انتظار.. اللقطات الأولى لفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker موجز 6.. السيسى من فرنسا: أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار "تغير المناخ" علاج الأورام والجزر المنعزلة إنفوجراف.. أبرز 20 رقما للطوارئ والشكاوى والخدمات فى مصر "ناسا" تنشر صورة لموت نجم يشبه الشمس.. اعرف التفاصيل بعد نجاح حفله فى الساحل الشمالى.. محمد رمضان: حفلتى القادمة فى ستاد القاهرة اعرف نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى بالاسم ورقم الجلوس تامر الشهاوى يتجاهل 13 مشكلة خدمية تواجه أهالى بمدينة نصر .. أهالى الدائرة يصرخون فى وجه النائب على فيس بوك .. وعضو المجلس يلجأ لـ " الصمت الرهيب" .. ويكتفى بالبيانات الصحفية والظهور فى برامج التوك شو المزيد من Trending Plus
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