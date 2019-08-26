سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

ألسن عين شمس تواصل استقبال الطلاب لتقديم أوراق القبول وإجراء التنسيق الداخلى

الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:41 م
ألسن عين شمس تواصل استقبال الطلاب لتقديم أوراق القبول وإجراء التنسيق الداخلى جامعة عين شمس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل كلية الألسن بجامعة عين شمس، فعاليات تنسيق الرغبات للطلاب الجدد تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد القائم بأعمال عميد الكلية، للأسبوع الثانى على التوالى.

 

وتخصص إدارة الكلية مدرجين لاستقبال الطلاب الجدد، ويكون فى استقبال الطلاب الجدد، اتحاد الطلبة للرد على استفسارات الطلاب الجدد وأولياء أمورهم وتقديم شرح مبسط عن الأقسام وفرص المنح الخارجية التى تقدمها تلك الأقسام بالتعاون مع سفارات بلدان تلك اللغات.

 

وناشدت الدكتورة سلوى رشاد، القائم بعمل عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، الطلاب الذين وصلهم خطاب الترشيح من مكتب التنسيق للالتحاق بالكلية، سرعة التوجه إلى الكلية، لتقديم ورقة الرغبات وإتمام عملية التنسيق الداخلى بأقسام الكلية.

 

وعن خطوات التقديم يستلم الطلاب ورقه الرغبات من الكلية، واستكمال البيانات المطلوبة فى الورقة بمساعده اتحاد الطلاب، ثم تسليم الورقه لمكتب شئون الطلاب مع صورة من بطاقة الترشيح، صورة من شهادة الثانوية العامة،صوره من شهادة الميلاد.

 

وشددت الكلية، على أنه فى حالة تقديم الطالب لأكثر من ورقة رغبات سيتم اعتبارها لاغية، على أن يتم إعلان نتائج التنسيق الداخلى للأقسام خلال 20 يوما.

 


جامعه عين شمس

عين شمس

السن عين شمس

كليه الالسن

الالسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاء الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة 5 سبتمبر

انتهاء الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة 5 سبتمبر

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 37 درجة

السيسى: الدولة المصرية لم تدخر جهدا لتفعيل اتفاقية باريس للمناخ

السيسى: الدولة المصرية لم تدخر جهدا لتفعيل اتفاقية باريس للمناخ

باحث سياسي: حضور السيسي قمة G7 دليل على نجاح مصر فى تطبيق خطة الإصلاح

باحث سياسي: حضور السيسي قمة G7 دليل على نجاح مصر فى تطبيق خطة الإصلاح

شاهد فى دقيقة ..الأمازون "رئة العالم" تحترق

شاهد فى دقيقة ..الأمازون "رئة العالم" تحترق

قمة مصرية-أمريكية على هامشG7 .. السيسى يؤكد قوة العلاقات مع واشنطن ويشدد على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.. ترامب يعرب عن تقديره للرئيس ويشيد باستقرار مصر وبرنامجها الاقتصادي وجهود مكافحة الإرهاب

قمة مصرية-أمريكية على هامشG7 .. السيسى يؤكد قوة العلاقات مع واشنطن ويشدد على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.. ترامب يعرب عن تقديره للرئيس ويشيد باستقرار مصر وبرنامجها الاقتصادي وجهود مكافحة الإرهاب

غالبية القراء يؤيدون تكثيف حملات مكافحة العنف ضد المرأة

غالبية القراء يؤيدون تكثيف حملات مكافحة العنف ضد المرأة

السيسى وجونسون يتطلعان لخطوات فعالة لتطوير العلاقات بين مصر وبريطانيا

السيسى وجونسون يتطلعان لخطوات فعالة لتطوير العلاقات بين مصر وبريطانيا

لاعب فلامنجو يذهل العالم بهدف أسطورى فى الدوري البرازيلي.. فيديو

لاعب فلامنجو يذهل العالم بهدف أسطورى فى الدوري البرازيلي.. فيديو

"مهرجان جريزمان".. الصحافة الإسبانية تحتفل بتألق نجم برشلونة ضد بيتيس

"مهرجان جريزمان".. الصحافة الإسبانية تحتفل بتألق نجم برشلونة ضد بيتيس

اختيار محمد صلاح فى التشكيلة المثالية للجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي

اختيار محمد صلاح فى التشكيلة المثالية للجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثانى

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثانى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة