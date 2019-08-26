ألسن عين شمس تواصل استقبال الطلاب لتقديم أوراق القبول وإجراء التنسيق الداخلى

تواصل كلية الألسن بجامعة عين شمس، فعاليات تنسيق الرغبات للطلاب الجدد تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد القائم بأعمال عميد الكلية، للأسبوع الثانى على التوالى.

وتخصص إدارة الكلية مدرجين لاستقبال الطلاب الجدد، ويكون فى استقبال الطلاب الجدد، اتحاد الطلبة للرد على استفسارات الطلاب الجدد وأولياء أمورهم وتقديم شرح مبسط عن الأقسام وفرص المنح الخارجية التى تقدمها تلك الأقسام بالتعاون مع سفارات بلدان تلك اللغات.

وناشدت الدكتورة سلوى رشاد، القائم بعمل عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، الطلاب الذين وصلهم خطاب الترشيح من مكتب التنسيق للالتحاق بالكلية، سرعة التوجه إلى الكلية، لتقديم ورقة الرغبات وإتمام عملية التنسيق الداخلى بأقسام الكلية.

وعن خطوات التقديم يستلم الطلاب ورقه الرغبات من الكلية، واستكمال البيانات المطلوبة فى الورقة بمساعده اتحاد الطلاب، ثم تسليم الورقه لمكتب شئون الطلاب مع صورة من بطاقة الترشيح، صورة من شهادة الثانوية العامة،صوره من شهادة الميلاد.

وشددت الكلية، على أنه فى حالة تقديم الطالب لأكثر من ورقة رغبات سيتم اعتبارها لاغية، على أن يتم إعلان نتائج التنسيق الداخلى للأقسام خلال 20 يوما.