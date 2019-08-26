أفضل 4 طرق لتقوية العظام والمفاصل.. منها وزنك

كتبت إيناس البنا

عندما نتحدث عن المفاصل، عادة ما نتحدث فقط عن الركبتين والمرفقين وأصابع اليدين والكاحلين، ولكن هل تعلم أن هناك ما مجموعه 360 مفصلا فى جسمك؟.

من المهم للغاية الحفاظ على صحة كل هذه المفاصل وفقا لتقرير موقع "clevelandclinic" لأنه فقط من خلالها يمكنك القيام بكل عملك اليومى مثل السير والانحناء والجلوس ورفع الأشياء.

مع التقدم فى العمر، تصبح مفاصل الشخص ضعيفة وتبدأ في الشعور بالألم، وفي بعض الأحيان بسبب بعض الأخطاء، تصبح المفاصل ضعيفة و قد يحدث تهتك بالغضروف، وإذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة المفاصل وقوتها، فيجب عليك اتباع هذه النصائح.

الم المفاصل

السيطرة على وزنك



السمنة لا تؤثر فقط على أدائك الحركى، ولكنها تؤثر أيضًا على مفاصلك، لذلك إذا كنت تعانى من زيادة الوزن، فقد تواجه مشاكل مثل آلام المفاصل أو التورم أو التهاب المفاصل.





حافظ على نظامك الغذائي



في كثير من الأحيان، تصبح المفاصل ضعيفة بسبب النظام الغذائي غير الصحي، حيث تشير الأبحاث إلى أن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل اللحوم والحليب كامل الدسم والكعك والبسكويت والزبدة وزيت جوز الهند ، وما إلى ذلك ، يمكن أن تقلل من غضروف مفاصل الركبتين والوركين.

يجب تجنب تناول الأشياء المكررة والمعالجة لحماية المفاصل من هذه الأخطار، وبدلاً من ذلك تناول أشياء طبيعية تحتوي على كميات جيدة من الفيتامينات والبروتينات والألياف، مثل الفواكه والخضراوات والمكسرات والحبوب.

ممارسة تمارين منتظمة



ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ضرورية للحفاظ على صحة المفاصل، خاصة بعد تفاقم مشاكل مثل آلام المفاصل والتهاب المفاصل عند الأشخاص فقط بعد سن 35-40، لذا فإن ممارسة التمارين الرياضية (30 دقيقة فقط) يوميًا، فستبقى مفاصلك سليمة وتحافظ على قوتها سليمة.

تغيير الروتين الخاص بك



مجرد القيام بـ1-2 أنواع من التمارين اليومية ليست كافية، ولكن إجراء تغييرات فى نمط حياتك وممارسة الرياضة، فعلى سبيل المثال بدلاً من ممارسة التمارين الرياضية العادية مارس الجري وركوب الدراجات والسباحة والمشي وممارسة تمرين التسلق، أيضًا بدلاً من تناول نفس النوع من الطعام لفترة طويلة، قم بتضمين أشياء مختلفة في طعامك مثل - جميع أنواع الفواكه والخضراوات الملونة والمكسرات والحبوب.