G 7 .. من هم الدول السبع الكبار المجتمعين فى فرنسا ؟

كتب زكى القاضى

تنطلق بعد قليل القمة الخامسة والأربعون لمجموعة السبع، فى منتجع بياريتز في فرنسا، والتى تضم السبع الدول الأكبر فى الاقتصاديات العالمية، والتى تجتمع بشكل سنوى للوقوف على بعض القضايا الاقتصادية والاجتماعية التى تهم العالم.

والدول السبع الكبار المجتمعة فى منتجع بياريتز هى فرنسا، و كندا ، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والتى بدأت قمتهم الأولى عام 1975، حيث تتولى كل دولة منها رئاسة قمة G 7 ، مرة كل عام.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يحضر قمة السبع فى فرنسا ( 24-26 أغسطس)، حيث تحمل هذه الزيارة التى جاءت بناء على دعوة من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون؛ دلالات عميقة سواء على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، أو بالنسبة لأهمية هذه القمة العالمية وجدول أعمالها وأهمية المشاركة المصرية فيها، وأخيراً على صعيد السياسة الخارجية لمصر وتعزيز مكانة مصر إقليمياً وعالمياً على نحو غير مسبوق.