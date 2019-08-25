91% من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة

استطلع " اليوم السابع " رأى قرائه حول تكثيف حملات ازالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، تحت عنوان " هل تؤيد تكثيف حملات ازالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة ؟ ".

وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 91% أجابوا بنعم فى حين أجاب 9% فقط من القراء بلا.