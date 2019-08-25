الرئيسية أخبار عاجلة 91% من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة الأحد، 25 أغسطس 2019 11:05 ص النتيجة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استطلع " اليوم السابع " رأى قرائه حول تكثيف حملات ازالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، تحت عنوان " هل تؤيد تكثيف حملات ازالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة ؟ ". وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 91% أجابوا بنعم فى حين أجاب 9% فقط من القراء بلا. ازالة التعديات املاك الدولة اراضي الدولة اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى شباب مجرمة تقارير: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح الصيف القادم 91% من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن تعرف على شروط استحقاق الأرامل والأبناء والأخوات للمعاش بقانون التأمينات الجديد "يا ترى تقدر تشترى ايه من السوق بـ50 جنيه".. 8 أصناف خضروات أقل من 10 جنيهات برشلونة يسعى لتصحيح المسار ضد ريال بيتيس فى الدوري الإسباني 4 خضروات تساعدك فى إنقاص الوزن.. تعرف عليها طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة المزيد من Trending Plus
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