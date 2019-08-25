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34 % تراجعاً فى وفيات الحوادث المرورية بالإمارات فى 5 سنوات

الأحد، 25 أغسطس 2019 10:28 م
34 % تراجعاً فى وفيات الحوادث المرورية بالإمارات فى 5 سنوات عناصر من الشرطة الاماراتية
كتب وكالات

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كشفت إحصائيات صادرة عن وزارة الداخلية بالإمارات، عن انخفاض عدد وفيات الحوادث المرورية فى الدولة بنسبة 34.2 بالمئة خلال 5 سنوات، متراجعة من 712 وفاة فى 2014 إلى 468 فى 2018.

وأكدت الوزارة فى إحصائيات تلقتها وكالة أنباء الإمارات «وام» أن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت خلال السنوات الماضية فى بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية العالمية، وتقليل نسب الحوادث والوفيات الناجمة عنها، لتقطع بذلك أشواطاً متقدمة نحو تحقيق المؤشر الوطنى الذى وضعته لخفض الوفيات إلى 3 لكل 100 ألف من السكان بحلول 2021.

وتشير الإحصائيات إلى تراجع عدد الحوادث المرورية الجسيمة بنسبة 24،1 بالمئة خلال الفترة نفسها حيث انخفضت من 4895 حادثاً فى عام 2014 لتصل إلى 3712 حادثاً فى عام 2018 وذلك على الرغم من الارتفاع الكبير فى عدد المركبات بمختلف أنواعها.

وتعمل الإمارات على تطوير قواعد السير والمرور والسلامة المرورية وتحسينها اعتماداً على عناصر متعددة، أهمّها الضبط المروري، والتوعية والتثقيف، والإجراءات الهندسية، والخدمات الطبية والإسعاف، ونشر المعرفة بالسلامة المرورية لمستخدمى شبكة الطرق، إضافة إلى إعطاء الأولوية فى تلك المعرفة للأطفال والمراهقين، عبر إدخال برامج السلامة المرورية فى المناهج الدراسية، كخطوة لترسيخ السلوك الآمن لديهم فى مراحل مبكرة.

ويشهد قطاع الطرق فى الإمارات تطويراً مستمراً ساهم فى تعزيز السلامة المرورية، وأسفر عن حصولها على المركز الأول عالمياً فى جودة الطرق، خلال 5 أعوام متتالية منذ 2014 حتى 2018، طبقاً لتقرير التنافسية العالمى الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس.

 


الحوادث المرورية

الإمارات

أخبار الامارات

حوادث الطرق فى الامارات

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