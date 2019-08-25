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33 مليار درهم صادرات دبى من الأغذية خلال عام

الأحد، 25 أغسطس 2019 06:44 م
33 مليار درهم صادرات دبى من الأغذية خلال عام المنطقة الحرة لجبل على
وكالات الأنباء

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بلغت قيمة صادرات وإعادة تصدير منتجات الأغذية والمشروبات المصنعة في دبي 33 مليار درهم خلال عام 2018، فيما تقدر قيمة القطاع بعشرة في المئة من القيمة المضافة لقطاع التصنيع في دبي العام الماضي، بحسب تقرير مؤسسة دبي لتنمية الصادرات.

 

وبحسب التقرير- الذى نشره موقع الرؤية- بقيت صادرات الأغذية والمشروبات وإعادة التصدير من دبي مستقرة في الفترة من عام 2014 إلى 2018 حول 33 مليار درهم، وبلغت قيمة الواردات نحو 52 مليار درهم.

 

وحصلت الدول الآسيوية على نصيب الأسد من صادرات الأغذية والمشروبات المصنعة وإعادة التصدير في عام 2018 (64 في المائة، 81 في المائة على التوالي)، فيما تحتل أفريقيا المرتبة الثانية في صادرات الأغذية والمشروبات وإعادة التصدير في عام 2018 (29 في المائة، 11 في المائة على التوالي).

 

وجاءت قارة أوروبا في المرتبة الثالثة بحصة صادرات بلغت أربعة في المئة وإعادة تصدير ثلاثة في المئة، ثم الأمريكتان بحصة صادرات ثلاثة في المئة وإعادة تصدير واحد في المائة، أما بالنسبة إلى قارة إقيانوسيا فبلغت حصة الصادرات واحداً في المائة، فيما لم يكن هناك أي حصة لإعادة التصدير.

 

وبحسب التقرير، استحوذت منتجات السجائر على حصة 43 في المائة من صادرات عام 2018، يليها منتجات السكر بثمانية في المئة، ثم منتجات الحليب والكريم بخمسة في المائة، والتمور بحصة أربعة في المئة، والشاي بحصو ثلاثة في المئة.

 

كذلك، استحوذت منتجات السجائر على الحصة الأكبر من إعادة الصادرات بنسبة 25 في المائة، ثم المكسرات بنسبة ثمانية في المئة، ثم منتجات الإيثانول بحصة ثمانية في المائة، يليها الأرز بحصة ستة في المائة.

 

وتعتبر منتجات الزيوت النباتية والفواكه والكاكاو والبقول والحبوب من المنتجات التي لديها إمكانات غير مستغلة في شرق وجنوب آسيا وأوروبا وأفريقيا.

 

وأشار التقرير إلى توقيع دولة الإمارات اتفاقيات لتعزيز دور الدولة في مبادرة الحزام والطريق، حيث ستقوم شركة تشاينا كوموديتيز سيتي غروب المحدودة باستخدام «سوق التجار» لتخزين وشحن البضائع الصينية إلى مختلف دول العالم من المنطقة الحرة بجبل علي.

 

كما تم إطلاق مجمع «سوق التجار»، الذي سيتم إنشاؤه في دبي على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد مقابل منطقة إكسبو، وسيضم مستودعات لوجستية ضخمة، ومنافذ تجارية للبيع بالجملة، ترسيخاً لإسهام المنطقة الحرة في جبل علي في دعم حركة التجارة على المستويين الإقليمي والعالمي.

 


الامارات

دبى

جبل على

تجارة

منتجات الاغذية

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