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20 أكتوبر.. الحكم فى دعوى إلغاء نجاح طالب كويتى بجامعة القاهرة

الأحد، 25 أغسطس 2019 12:16 م
20 أكتوبر.. الحكم فى دعوى إلغاء نجاح طالب كويتى بجامعة القاهرة محكمة القضاء الإدارى
كتب أحمد عبد الهادى

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حجزت  الدائرة السادسة تعليم، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بنجاح طالب كويتى فى الفرقة الثالثة للعام الدراسى 2017- 2018 بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان نتيجة نجاحه بالفرقة الثالثة للعام الدراسى 2017- 2018 وبطلان نقله للفرقة الرابعة للعام الدراسى 2018- 2019 واعتباره كأن لم يكن وعدم الاعتداد بنتائج الفرقة الرابعة مع إلزام الجهة الإدارية بإعادته للفرقة الثالثة كونه راسبا فى 6 مواد دراسية، للحكم بجلسة 20 أكتوبر المقبل.
 
جاء ذلك فى الدعوى المقامة من "محمد حامد سالم وآمال حسانين أحمد وعمرو حلمى ورضا مصطفى المحامون، وكلاء عن الدكتور عادل محمد عوض عبدالمجيد أستاذ ورئيس قسم البلاغة والنقد الأدبى والأدب المقارن بكلية دار العلوم جامعة القاهرة.
 
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 40815 لسنة 73 ق، كلا من وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس جامعة القاهرة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة.
 

نجاح طالب

طالب كويتي

مجلس الدولة

الإدارية العليا

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