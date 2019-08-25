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"100 مليون صحة" تكشف آليات الوقاية من عسر الهضم والانتفاخ

الأحد، 25 أغسطس 2019 01:00 ص
"100 مليون صحة" تكشف آليات الوقاية من عسر الهضم والانتفاخ عسر الهضم
كتب وليد عبد السلام

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كشفت حملة 100 مليون صحة عن أهمية حصول الجسم على فيتامينات A وC واللذين موجودين فى فواكه مثل التفاح والبرتقال والجوافة، وقالت الحملة إن الأكل الثقيل الذى يحتوى على مواد دهنية وسعرات حرارية عالية ربما يسبب للبعض عسر هضم وحتى نتغلب على هذه المشاكل يجب تناول هذه الفواكه.

وأضاف مبادرة 100 مليون أنه يجب الإكثار من تناول الكثير من هذه الفواكة منعا لعثر الهضم والشعور بالانتفاخ أو الإصابة بمشاكل المعدة، مؤكدة أنه يجب الحرص على نظام غذائى متوازن.

ويشار إلى أن الكثيرين يعانون من عسر الهضم والتلبك المعوى، حال تناول وجبات دسمة أو ثقيلة كما أن عدم الاعتدال فى تناول كميات الطعام مسئول عن التلبك المعوى والاضطرابات.

جدير بالذكر أن تناول كميات كبيرة من الطعام قد تتسبب الالم تحت ضلوع الصدر والنعاس بجانب عسر الهضم.


عسر الهضم

الفواكه

البرتقال

100 مليون صحة

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