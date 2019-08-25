‎ضبط عنصر إجرامى هارب من السجن المؤبد بالقليوبية

ألقت مباحث القليوبية، القبض على عنصر إجرامى هارب من حكم جنائى بالسجن المؤبد فى قضية اتجار بالسلاح، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم إسلام مسعد رئيس مباحث مركز قليوب، يفيد ضبط العنصر الإجرامي "ح س" 35 سنة، تبين أن المتهم مسجل خطر هارب من حكم مؤبد فى قضية سلاح، وجرى ضبطه وبحوزته بندقيه آليه بخزينتها 10 طلقات وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن نحو 190 جراما، ومبلغ مالى 650 جنيها، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته، وتولت النيابة التحقيق.