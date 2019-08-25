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وكيل صحة الأقصر: دعم مستشفى القرنة بمحطتى مياه وأسرّة جديدة

الأحد، 25 أغسطس 2019 12:00 ص
وكيل صحة الأقصر: دعم مستشفى القرنة بمحطتى مياه وأسرّة جديدة مستشفى القرنة
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، عن انتهاء الشركات المتخصصة، السبت، من تقوية دمج محطتى المياه الموجودتين بمستشفى القرنة المركزى مما يضاعف من قوة المحطة لاستيعاب ماكينات أكثر كما تم اضافة وحدة RO إضافية مدعمة بمضخات تعمل بالتبادل لاستيعاب الأحمال الزائدة.

وأضاف وكيل صحة الأقصر لـ"اليوم السابع"، بناء على ذلك تمت إضافة 3 أسرّة تستوعب من 12 إلى 18 مريض إضافى، ويأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الصحة ومحافظة الاقصر بتقديم أفضل خدمة طبية لأهالى مركز ومدينة القرنة نظراً لأهميتها السياحية.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن المديرية قامت مؤخراً بدعم أكثر للمستشفى لخدمة السائحين الذين يتم نقلهم بجانب الأهالى بالبر الغربى لها، حيث تم تركيب حديد لجميع شرفات المستشفى، وذلك حفاظا على حياة المرضى والمترددين على مستشفى القرنة المركزى غرب الأقصر، وذلك بعد شكاوى بعض المواطنين فى السابق من ضعف البلكونات المصنوعة من الجبس مما يعرض حياة المرضى والمترددين للخطر لاحتمالية سقوطها على الأرض.

وأعرب المواطنون بمركز القرنة غرب الأقصر عن ارتياحهم لتلك الخطوة معبرين عن شكرهم للمسؤولين بصحة الأقصر، يذكر أن مستشفى القرنة المركزى يلقى أولوية فى الدعم فى الفترة الأخيرة نظراً لأهمية المدينة السياحية والتاريخية.

 

وكيل صحة الأقصر (1)
وكيل صحة الأقصر 

 

دعم مستشفي القرنة بمحطتي مياه(2)
دعم مستشفي القرنة بمحطتي مياه

 

دعم مستشفي القرنة بأسرة جديدة (3)
دعم مستشفي القرنة بأسرة جديدة 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

مستشفى القرنة المركزي

وزارة الصحة

دعم مستشفى القرنة

خدمة السياحة بالقرنة

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