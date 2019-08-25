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وزير خارجية رواندا: "مبادرة الحزام والطريق" تحقق منافع مشتركة لرواندا والصين

الأحد، 25 أغسطس 2019 11:50 ص
وزير خارجية رواندا: "مبادرة الحزام والطريق" تحقق منافع مشتركة لرواندا والصين مبادرة الحزام والطريق
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الرواندى ريتشارد سيزيبيرا إن "مبادرة الحزام والطريق" هى شراكة تحقق منافع مشتركة لرواندا والصين، وتسهم فى مساعدة البلاد على مواجهة التحديات التى تلاقيها فى مسيرة التنمية.
ووصف الوزير - ردًا على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي عُقده مؤخرًا في كيجالي - "مبادرة الحزام والطريق" بأنها "مبادرة جيدة وتحقق المتطلبات التنموية لشركاء الصين"، معتبرًا أن "الصين شريك مهم لرواندا على المستويات كافة"، مؤكدًا أن "رواندا ترحب بتنامي شراكتها مع الصين".
وأشار وزير الخارجية إلى أن "رواندا والصين لديهما علاقات مهمة في تنمية البنية التحتية الأساسية، وعلى صعيد التعاون الحزبي، وتبادل الوفود الشعبية، وعلى الصعيد السياسي".


رواندا

مبادرة الحزام الطريق

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الصين

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