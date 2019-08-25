سوبر كورة
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2019 02:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم العالى يشارك فى فعاليات مؤتمر الحوار الأفريقى اليابانى بطوكيو

الأحد، 25 أغسطس 2019 01:22 م
وزير التعليم العالى يشارك فى فعاليات مؤتمر الحوار الأفريقى اليابانى بطوكيو وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

غادر وزير التعليم العالي والبحث العلمي القاهرة متوجهاً للعاصمة اليابانية طوكيو للمشاركة فى فعاليات مؤتمر "الحوار الإفريقى اليابانى"، بناء على دعوة من ماساهيكو شيباياما وزير التعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا الياباني.

ويهدف مؤتمر الحوار الإفريقى اليابانى إلى بحث سبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين اليابان والدول الإفريقية، وعرض سياسات وإستراتيجيات التعليم والبحث العلمي لبلدان الدول الإفريقية، والإجراءات المتبعة لربط تلك الإستراتيجيات بخطط التنمية. كما يعقد المؤتمر على مستوى وزراء التعليم العالى والبحث العلمى.

وخلال فعاليات المؤتمر يعرض وزير التعليم العالى إستراتيجية تطوير منظومة العلوم والتنمية التكنولوجية في مصر، وربطها بخطة التنمية المستدامة 2030، كما يشارك فى اجتماعات مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7"  الذي يعد منصة مهمة لدعم إفريقيا وتطلعاتها التنموية.

 ومن المقرر أن يستهل الوزير جولته بزيارة عدد من المؤسسات البحثية والعلمية في طوكيو، كما يعقد لقاءات مكثفة  مع المسئولين اليابانيين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي؛ لبحث تنمية العلاقات العلمية والبحثية بين القاهرة وطوكيو، حيث من المقرر أن يلتقي الوزير مع رئيس جامعة هيروشيما اليابانية لبحث إمكانية التعاون فيما بينها وجامعة الجلالة في مصر.

كما سيزور الوزير أيضاً جامعة طوكيو حيث يتفقد خلال الزيارة منشآت الجامعة والمعامل البحثية فيها والتخصصات العلمية التي تشملها، فضلاً عن عقد مباحثات مع المسئولين في الجامعة حول آليات التعاون العلمي والبحثي، وتبادل الخبرات بين جامعة طوكيو والجامعات المصرية، بالإضافة إلى أنه من المقرر  إجراء مباحثات حول توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة طوكيو ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتدريب الكوادر المصرية في هذا المجال.

وعلى هامش زيارته لليابان من المقرر أن يقوم وزير التعليم العالى بزيارة للمكتب الثقافي المصري بطوكيو؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل، ورعاية المبعوثين المصريين في اليابان، وتوفير كل سبل الراحة لهم، والوقوف على أبرز الأنشطة التي يقوم بها، وخاصة في نشر الثقافة والحضارة المصرية.


وزير التعليم العالى

مؤتمر الحوار الافريقى

اليابان

التعاون العلمى بين مصر واليابان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم العالى: تعيين عمداء جدد بجامعات كفر الشيخ والمنوفية وطنطا

السبت، 24 أغسطس 2019 09:37 م

"قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة".. التعليم العالى: 25 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن.. السيد عطا: إرجاء النتيجة لحين تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى.. ويحذر من الإفصاح عن الرقم السرى

السبت، 24 أغسطس 2019 03:00 م

التعليم العالى تطلق مبادرة المشروع القومى للعمل التطوعى لجوالى الجامعات

الجمعة، 23 أغسطس 2019 06:20 م

التعليم العالى: انطلاق المرحلة الثالثة للتنسيق السبت المقبل بحد أدنى 50%

الخميس، 22 أغسطس 2019 10:28 ص

التعليم العالى تقدم منح دراسية بالجامعات لأبطال العالم فى كرة اليد

الخميس، 22 أغسطس 2019 10:25 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تجديد حبس عنتيل قرية كفر حجازى بالمحلة 15 يوما بقضية الفيديوهات الجنسية

تجديد حبس عنتيل قرية كفر حجازى بالمحلة 15 يوما بقضية الفيديوهات الجنسية

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل

تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى

تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى

شباب مجرمة

شباب مجرمة

تقارير: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح الصيف القادم

تقارير: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح الصيف القادم

91% من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة

91% من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن

منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن

تعرف على شروط استحقاق الأرامل والأبناء والأخوات للمعاش بقانون التأمينات الجديد

تعرف على شروط استحقاق الأرامل والأبناء والأخوات للمعاش بقانون التأمينات الجديد

"يا ترى تقدر تشترى ايه من السوق بـ50 جنيه".. 8 أصناف خضروات أقل من 10 جنيهات

"يا ترى تقدر تشترى ايه من السوق بـ50 جنيه".. 8 أصناف خضروات أقل من 10 جنيهات

برشلونة يسعى لتصحيح المسار ضد ريال بيتيس فى الدوري الإسباني

برشلونة يسعى لتصحيح المسار ضد ريال بيتيس فى الدوري الإسباني

4 خضروات تساعدك فى إنقاص الوزن.. تعرف عليها

4 خضروات تساعدك فى إنقاص الوزن.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة