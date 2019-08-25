وزير التعليم العالى يشارك فى فعاليات مؤتمر الحوار الأفريقى اليابانى بطوكيو

كتب وائل ربيعى

غادر وزير التعليم العالي والبحث العلمي القاهرة متوجهاً للعاصمة اليابانية طوكيو للمشاركة فى فعاليات مؤتمر "الحوار الإفريقى اليابانى"، بناء على دعوة من ماساهيكو شيباياما وزير التعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا الياباني.

ويهدف مؤتمر الحوار الإفريقى اليابانى إلى بحث سبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين اليابان والدول الإفريقية، وعرض سياسات وإستراتيجيات التعليم والبحث العلمي لبلدان الدول الإفريقية، والإجراءات المتبعة لربط تلك الإستراتيجيات بخطط التنمية. كما يعقد المؤتمر على مستوى وزراء التعليم العالى والبحث العلمى.

وخلال فعاليات المؤتمر يعرض وزير التعليم العالى إستراتيجية تطوير منظومة العلوم والتنمية التكنولوجية في مصر، وربطها بخطة التنمية المستدامة 2030، كما يشارك فى اجتماعات مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7" الذي يعد منصة مهمة لدعم إفريقيا وتطلعاتها التنموية.

ومن المقرر أن يستهل الوزير جولته بزيارة عدد من المؤسسات البحثية والعلمية في طوكيو، كما يعقد لقاءات مكثفة مع المسئولين اليابانيين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي؛ لبحث تنمية العلاقات العلمية والبحثية بين القاهرة وطوكيو، حيث من المقرر أن يلتقي الوزير مع رئيس جامعة هيروشيما اليابانية لبحث إمكانية التعاون فيما بينها وجامعة الجلالة في مصر.

كما سيزور الوزير أيضاً جامعة طوكيو حيث يتفقد خلال الزيارة منشآت الجامعة والمعامل البحثية فيها والتخصصات العلمية التي تشملها، فضلاً عن عقد مباحثات مع المسئولين في الجامعة حول آليات التعاون العلمي والبحثي، وتبادل الخبرات بين جامعة طوكيو والجامعات المصرية، بالإضافة إلى أنه من المقرر إجراء مباحثات حول توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة طوكيو ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتدريب الكوادر المصرية في هذا المجال.

وعلى هامش زيارته لليابان من المقرر أن يقوم وزير التعليم العالى بزيارة للمكتب الثقافي المصري بطوكيو؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل، ورعاية المبعوثين المصريين في اليابان، وتوفير كل سبل الراحة لهم، والوقوف على أبرز الأنشطة التي يقوم بها، وخاصة في نشر الثقافة والحضارة المصرية.