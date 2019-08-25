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وزيرة فرنسية تطالب بإنشاء صندوق دولى لمكافحة حرائق الغابات

الأحد، 25 أغسطس 2019 12:07 م
وزيرة فرنسية تطالب بإنشاء صندوق دولى لمكافحة حرائق الغابات حرائق الغابات
أ ش أ

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طالبت أنيك جيرادان وزيرة أقاليم ما وراء البحار الفرنسية وعدد من المسئولين المنتخبين فى جمهورية غيانا التعاونية بإنشاء صندوق دولى ضد حرائق الغابات وإعادة تشجير الغابات، وذلك بالتزامن مع حرائق غابات الأمازون.
وقال الموقعون على هذا الطلب - حسبما ذكر راديو (أوروبا 1) اليوم /الأحد/ - "إن غابات الأمازون فقدت أكثر من 550 ألف كم2 خلال السنوات العشر الأخيرة، بينما فقدت أكثر من 2500 كم2 خلال شهر يوليو الماضي".
وأشاد الموقعون برفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وتجمع دول أمريكا الجنوبية "ميركوسور" بسبب "إدعاءات" الرئيس البرازيلي بشأن إجراءات حماية المناخ، على حد تعبيره، وهو ما أدى إلى حرائق غابات الأمازون.
وأضاف الراديو أن إنشاء صندوق دولي لن يعتمد اعتمادا مباشرا على الدول، ولكن يمكنه الاعتماد على المبالغ التي تم جمعها لإطلاق إجراءات ملموسة لمواجهة حرائق الغابات.. منوها بأن الموقعين دعوا الاتحاد الأوروبي لمضاعفة صندوق التنمية بين الأقاليم المخصص للتنوع البيولوجي وتنمية الأمازون.
جدير بالذكر أن اتفاق تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور سيؤدي إلى قيام سوق حرة تضم نحو 800 مليون نسمة لتكون واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم.


فرنسا

حرائق الغابات

أنيك جيرادان

غابات الأمازون

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